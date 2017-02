Mikä neuvoksi, kun ei jaksaisi herätä aamulla kouluun?

Monelle herääminen on kouluaamuina yhtä tuskaa. Kuinka sängystä pääsee helpoiten ylös, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen?



– Terveen lapsen väsymys aamulla johtuu siitä, että on tullut nukuttua liian vähän tai uni on jäänyt huonolaatuiseksi. Useimmiten on menty liian myöhään nukkumaan. Kyse voi olla ihan siitä, että perheellä on minuuttiaikataulu, jota noudatetaan, ja kun kaikki on saatu suoritetuksi, pitäisi saada unen päästä kiinni. Tällainen kiire usein vaikeuttaa nukahtamista.



– Ilmapiirin tulisi olla illalla rento, rauhallinen ja unta houkutteleva jo noin tunti ennen haluttua nukahtamisaikaa. Harrastuksia ja muita iltamenoja pitäisi raivata illasta sen verran, että on edes teoreettinen mahdollisuus nukkua riittävästi.

Mihin aikaan koulupäivinä tulisi mennä nukkumaan?



– Toivotusta heräämishetkestä täytyy laskea taaksepäin edellisiltaan saakka. Siinä, milloin pitäisi mennä nukkumaan, täytyy huomioida ikä ja yksilöllinen unen tarve.



– Ekaluokkalaisella yöunen tarve on vielä keskimäärin 10,5 tuntia. Tosin jo silloin luontainen yöunen tarve voi vaihdella 9,5 tunnista 12 tuntiin. Kannattaa vähän loma-aikoina katsella, miten pitkiä unia nukkuu.



– Yöunen pituus vähenee vähitellen, kunnes 16 ikävuoden jälkeen tullaan aikuisten mittoihin eli noin 6–9 tuntiin yössä.

Voiko heräämisestä tehdä mukavampaa?



– Syksyllä ja talvella sarastusvalo voi olla hyvä keino. Usein herääminen tapahtuu valon vaikutuksesta jo ennen äänimerkkiä. Myös radio tai musiikki voi olla mukava äänimaisema heräämiselle.