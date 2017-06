Maahanmuuttovirasto (Migri) aikoo päivittää ohjeistustaan Suomen edustustoille alaikäisten hakijoiden kuulemisesta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on moittinut voimakkaasti sitä, miten alaikäisiä hakijoita on kuultu perheenyhdistämishaastatteluissa ulkomailla. Sakslinin mukaan muun muassa pieniä lapsia on kuultu ilman huoltajan tai muun laillisen edustajan läsnäoloa.

Haastatteluja tekevät yleensä edustustojen työntekijät Migrin ohjeistuksen perusteella. Migrin ylijohtaja Jaana Vuorio kertoo STT:lle, että ohjeistusta päivitetään niin nopeasti kuin mahdollista.

Vuorion mukaan myös edustustojen työntekijöiden koulutus on tärkeää, jotta ohje ymmärretään samalla tavoin joka paikassa.

- Kun meille tulee tällainen päätös laillisuusvalvojalta, ryhdymme toimenpiteisiin ripeästi, se on ihan selvä. Meille on todella tärkeää, että lapsen etu pystytään arvioimaan ja oikeaan lopputulokseen päädytään mahdollisimman nopeasti, Vuorio sanoo.

Puutteita haastattelijoiden ja tulkkien osaamisessa

Kuulemisessa selvitetään, onko hakijalla edellytyksiä saada oleskelulupa Suomeen perhesiteen perusteella. Sakslin sanoo, että selvityksensä perusteella hän ei voi vakuuttua siitä, että lapsen oikeudet ja etu ovat toteutuneet kuulemisissa.

- Edustustot ovat tiedustelleet vajaavaltaiselta lapselta asioita, joita tulisi tiedustella huoltajalta tai muulta lailliselta edustajalta. Käytäntö edustustoissa on selvityksen mukaan ollut se, että lapsilta kysytään uskaltavatko ja haluavatko he tulla kuulluksi yksin. Huoltajan tai muun laillisen edustajan läsnäolo on koettu jopa epätoivottavaksi jossain tilanteissa, Sakslin sanoo.

Puutteita on myös haastatteluja tekevien työntekijöiden ja tulkkien osaamisessa.

- Selvitysten perusteella lapsen haastatteluja tekee edustustoissa tiheästi vaihtuva henkilökunta, jonka osalta kaikki eivät ole saaneet koulutusta lapsen kuulemisesta -- Osaamista liittyen tulkin käyttämiseen ja puolueettomaan asemaan on myös syytä parantaa.

Apulaisoikeusasiamies on antanut Maahanmuuttovirastolle ja ulkoministeriölle vuoden loppuun asti aikaa ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin ne ryhtyvät.