Mies unohtui syyttä vankilaan puoleksi vuodeksi – hovioikeus piti valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset voimassa

4€ 16 senttiä ei ole hyvä tuntipalkka. En tiedä kuinka huono palkka sinulla on, mutta minulla jää käteen tuo 100€ päivässä. En todellakaan istuisi betonineliössä 24/7 tuolla korvauksella. Noiden korvausten pitäisi olla vähintään viisinkertaisia korvatakseen yhtään mitään. Pelkästään palkkatuloa olet menettänyt enemmän kuin tuo korvaus on, lisäksi vapaa aika on korvaamatonta.