Mies puukotti naisystäväänsä Helsingin Myllypurossa, vangittiin tapon yrityksestä epäiltynä

Naisystäväänsä kaulaan puukottanut mies on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan sama mies on puolen vuoden aikana ollut epäiltynä kolmesta muusta väkivaltatapauksesta, joissa on ollut sama uhri.

Aiemmissa tapauksissa rikosnimikkeet ovat olleet törkeä pahoinpitely, pahoinpitely ja laiton uhkaus.

Puukotus tapahtui yksityisasunnossa Myllypurossa. Nainen sai hengenvaarallisia vammoja ja on edelleen sairaalahoidossa.

Helsingin poliisi muistuttaa, että lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen on paras tapa saada väkivaltakierteelle loppu. Väkivallasta ilmoittaminen voi olla kirjaimellisesti elintärkeä teko. Poliisi on valmis ohjaamaan lähisuhdeväkivallan uhrit ja epäillyt saamaan apua, totesi tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo.