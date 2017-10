Mies luuli teeren kuvia linnuiksi ja ampui niitä autonsa vierestä Paltamossa – tuomittiin sakkoihin ja metsästyskieltoon

Kyllähän tuo ihan tietoisesti kuvitteli ampuvansa oikeita lintuja,niin kyllä se metsästyrikos silloin on.

Mutta sinä älä lähde noilla tiedoilla metsästämään, eikä oikeastaan yhtään mihinkään.

Kun malttaisit lukea artikkelin, niin siitä selviää kyllä miksi on rikos.

Se on kun ei lueta juttua vaan kiireellä kommentoimaan pitää tulla, tai sitten se on luetun ymmärtämisessä olevaa häiriötä.