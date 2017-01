Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole toistaiseksi täyttänyt maistraattien varauskirjoja. Laki tulee voimaan maaliskuun alussa ja mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton.

Maistraatit vastasivat Lännen Median tiedusteluun, että vapaita vihkiaikoja on vielä runsaasti tarjolla eri puolella Suomea vielä maaliskuun ensimmäiselle päivällekin.

Esimerkiksi Hämeen maistraatin Hämeenlinnan yksikön varauskirja on odottanut ensimmäistäkin varaustaan pitkään.

– Tämä on minun mielestäni yllättävää. Luulisi ensipäivän mahdollisuuden kiinnostavan. Onhan esimerkiksi helposti muistettavina päivinä ollut toistakymmentä vihkimistä ja perjantaina 13. päivä joskus parikin, pohtii henkikirjoittaja Kimmo Luojus.

– Kuun alku ei muodosta tässä vaiheessa ainakaan piikkiä tasa-arvoisissa avioliitoissa. Varauksia on niin vähän, lisää henkikirjoittaja Ari Heikkinen Pohjois-Suomen maistraatin Oulun yksiköstä.

Tilanne on sama myös etelän suurten kaupunkien Helsingin, Tampereen ja Turun maistraattien varauslistoilla.

– Tampereen ja Jyväskylän yksiköissä on vihkivarauksia ensimmäiselle päivälle viisi, ja niiden joukossa on samaa sukupuolta olevien varauksia. Ensimmäisen 10 päivän aikana on yhteensä 10 varausta samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkimisille, toteaa Sisä-Suomen maistraatin henkikirjoittaja Annamari Rouhe.

Rekisteröidystä parisuhteesta

avioliiton satamaan

Ensimmäisen päivän mahdollisuuteen tarttuvat turkulaiset Raúl Medina ja Hannu Virtanen, joiden rekisteröity parisuhde kasvaa silloin lain mukaiseksi avioliitoksi. He astuvat avioon yhteisessä juhlassa seitsemän muun parin kanssa Vihdoinkin vihille -tapahtumassa Helsingissä.

– Rekisteröimme parisuhteemme jo joulukuussa, mutta maaliskuun ensimmäisen päivän seremonialla haluamme juhlistaa sekä avioliittoamme että tasa-arvoista avioliittolakia, Medina ja Virtanen toteaa.

Heidän mukaansa laki ja avioliiton mahdollisuus ovat juhlan arvoisia.

– Synnyinmaassani Meksikossa kahden miehen avioliitto ei ole mahdollinen. Se, että voi olla oma itsensä, rakastaa ja mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa on oleellista. Se on vapautta ja tasa-arvoa, joka antaa ihmiselle itseluottamusta, Medina perustelee.

Medinan ja Virtasen avioliiton siunaa pappi, vaikka kirkon kanta on maallisen lakimuutoksen jälkeen edelleen entinen: avioliitto on miehen ja naisen välinen.