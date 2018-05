Mies hyväksikäytti väsyneitä ja päihtyneitä lapsia, tuomittiin lähes kuudeksi vuodeksi vankilaan

Useita lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttänyt vaasalaismies on tuomittu lähes kuuden vuoden vankeustuomioon. Mies oli yhdynnässä uhrien kanssa käyttäen hyväkseen heidän väsymystään ja päihtymystään, todetaan Pohjanmaan käräjäoikeuden julkisessa selosteessa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2011-2015. Uhrit olivat 12-15-vuotiaita.

23-vuotta tämän vuoden huhtikuussa täyttänyt mies väitti oikeudessa, että lapset suostuivat seksiin. Oikeus ei pitänyt tätä uskottavana. Sen mukaan seksi tapahtui lasten tahdon vastaisesti.

- Käräjäoikeus toteaa, että asianomistajat ovat kertoneet vastaajalle, etteivät halua ryhtyä seksuaaliseen kanssakäymiseen. Käräjäoikeus katsoo lisäksi, että he eivät ikänsä, seksuaalisen kokemattomuutensa, väsymystilansa, ja juopumustilansa vuoksi lapsina ole edes voineet tilanteessa antaa pätevää suostumusta tekoihin.

Oikeuden mukaan tuomittu oli tietoinen lasten päihtymyksestä.

- Alkoholia on juotu myös yhdessä, ja asianomistajat ovat itse kertoneet vastaajalle, että he ovat halunneet mennä nukkumaan, jota tilannetta vastaaja on sitten käyttänyt hyväkseen.

Oikeus toteaa lisäksi, että vanhempi osapuoli on lähtökohtaisesti vastuussa siitä, että seksi ei tapahdu alle 16-vuotiaan kanssa.

Pakoili oikeudenkäyntiä, määrättiin vangittavaksi heti

Miro Kangasluoma tuomittiin viiden vuoden ja kymmenen kuukauden vankeustuomioon törkeästä raiskauksesta, törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kahdesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kolmesta nuorena henkilönä tehdystä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tapauksen käsittely on oikeuden mukaan pitkittynyt muun muassa sen takia, että Kangasluoma on pakoillut oikeudenkäyntiä. Hänet määrättiin heti vangittavaksi. Tuomio annettiin huhtikuussa, mutta oikeus antoi tapauksesta julkisen selosteen vasta tänään.