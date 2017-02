Mielenterveystyö ja syrjäytymisen ehkäiseminen vähentävät itsetuhoisuutta, liikenteessäkin

Tieliikenteessä tehtävä itsemurha on Suomessa harvinainen ilmiö.



Tilastojen mukaan esimerkiksi vuonna 2015 yhteensä 731 ihmistä teki itsemurhan, joten kaikista depressiopotilaista tämä tarkoittaa yhtä henkilöä kahdeksaasataa potilasta kohden. Tieliikenteessä itsemurhan tekee keskimäärin noin 20-30 henkilöä vuosittain, eli kaikkiin depressiivisiin ihmisiin verrattuna suhdeluku on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan noin 1:25 000.



Liikenteen itsemurhien taustalta löytyy aivan samankaltaisia ongelmia kuin itsetuhoisuudessa yleisemminkin, kertoo johtava asiantuntija Inkeri Parkkari Trafista.



– Ei ole pystytty osoittamaan eroja. Sieltä löytyy mielenterveysongelmia, masennusta, päihdeongelmia sekä elämänhallintaan liittyviä ongelmia.



Niinpä ennaltaehkäisyn keinot ovat samat kuin itsetuhoisuudessa yleisestikin.



– Oikea-aikainen, riittävän pitkä mielenterveyden ja erityisesti masennuksen hoito, jotta ihminen ei jäisi yksin, Parkkari kertoo.



Itsetuhoisuuden taustalla on usein myös alkoholiongelma, jota siis pitäisi hoitaa. Myös syrjäytymisen ehkäiseminen yleisemminkin on hyödyksi.





Trafin viime syksynä julkaisemassa tutkimuksessa selvisi, että moottoriajoneuvolla tieliikenteessä tehtyjen itsemurhien määrä vuosina 2005-2014 on vaihdellut kahdenkymmenen molemmin puolin. Vähiten tapauksia oli 2006 (14 kuollutta) ja eniten 2012 (34).



Vuosituhannen alkuvuosiin verrattuna tieliikenneitsemurhien määrä on hieman noussut siinä, missä itsemurhien kokonaismäärä on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2014 lähes kolmanneksen. Vähenemistä on tapahtunut lähes yhtä paljon sekä miesten että naisten keskuudessa.



Parkkarin mukaan syytä juuri tieliikenteen itsemurhien kasvulle ei ole pystytty selvittämään.



– Tapausmäärät ovat hyvin pieniä, mutta samanlaista vähenemää ei ole saatu aikaiseksi kuin muiden itsemurhatapojen kohdalla.