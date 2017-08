Miehiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta vaietaan yhä

Miesten kokemasta lähisuhdeväkivallasta vaietaan usein, vaikka se on varsin yleistä.

- Viranomaisten tietoon tulevissa lähisuhdeväkivaltatapauksissa noin 20-30 prosenttia uhreista on miehiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Martta October.

- Suurin osa on naisia, mutta miesuhritutkimusten perusteella kyllä miestenkin kokema väkivalta on varsin yleistä.

Hankekoordinaattori Tommi Sarlin Miessakit-yhdistyksestä uskoo miesten hiljaisuuden kumpuavan muun muassa häpeästä.

- Miehet itse vaikenevat väkivallasta, koska he ehkä häpeävät tai vähättelevät sitä. Se ei oikein sovi sellaisen menestyvän, toimivan ja kykenevän miehen malliin, pohtii Sarlin.

- Varmasti meidän kasvatuskin on sellainen, että nainen saa ilmaista enemmän tunteita ja miehen pitää ehkä kestää enemmän.

Myöskään suomalainen kulttuuri ei tue miesten avointa avautumista parisuhdeväkivallasta, arvioi Sarlin, joka toimii Väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeen koordinaattorina.

Helsingin yliopiston aiemmin julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan yli puolet kotona väkivaltaa kokeneista miehistä ei kerro siitä kenellekään.

Vertaistukiryhmät tulevat tarpeeseen

Miessakit-yhdistyksen viimevuotiseen verkkokyselyyn vastanneista miehistä valtaosa kertoi kokeneensa väkivaltaa entisen kumppaninsa taholta. Kyselyyn vastasi yhteensä 235 yksityishenkilöä ja sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää tai muuta alan ammattilaista. Kyselyä mainostettiin muun Twitterissä, ja siihen saattoi vastata jokainen halukas.

Sarlinin mukaan miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta on olemassa vain vähän tutkimusta.

- Pyrimme tällä kyselyllä paikkaamaan tutkimustiedon puutetta.

Miessakit-yhdistyksellä on myös ryhmiä väkivaltaa kokeneille miehille. Sarlinin mukaan suurin osa osallistujista on joutunut juuri parisuhdeväkivallan uhriksi. Kumppanit saattavat muun muassa lyödä tai heitellä miehiä esineillä. Miehiin voi kohdistua myös vähättelyä tai muuta henkistä väkivaltaa.

- On tärkeää, että on tällaista Miessakkienkin edustamaa erityisesti miehille suunnattua toimintaa, johon miesten olisi helppo tulla ja jonka he kokisivat olevan heitä varten. Olemme tehneet tätä jo viime vuoden keväästä lähtien, ja näyttää siltä, että tälle palvelulle on kysyntää, sanoo Sarlin.

Apua liian vähän saatavilla

Octoberin mukaan lähisuhdeväkivallan uhreille ei ole olemassa tarpeeksi palveluita ja asiaan erikoistuneita ammattilaisia.

- Monissa suurissa kaupungeissa on parempi tilanne, koska siellä on esimerkiksi erityisiä järjestöjä, joilla on erityisosaamista väkivaltatematiikassa. Mitä maaseutumaisempaan ympäristöön mennään, sitä vähemmän sitä erityisosaamista on, erityisesti järjestöpuolella.

Sarlinin mukaan terveysalan ammattilaiset eivät aina muista kysyä mahdollisesta parisuhdeväkivallasta uhrilta suoraan. October on samaa mieltä ja korostaa, että uhrin ei ole helppo kertoa oma-aloitteisesti lähisuhdeväkivallasta.

- Sitä suoraan kysymistä ja puheeksi ottamista tarvittaisiin palveluissa sekä kunnissa enemmän, että lähisuhdeväkivallan häpeä ja tabu hälvenisivät, October sanoo.

Linkki juttuun