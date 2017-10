Miehen vaatekaappi: Klassinen puku pitää yhä pintansa ja taipuu moneen tilanteeseen

Malli Janne Mukkulan yllä tumma puku, valkoinen paita ja hillitty kravatti, jotka puetaan päälle kaikkein muodollisimpiin tilaisuuksiin. Juhlava ja arvokas vaikutelma syntyy yksinkertaisista elementeistä. Asua voi keventää värikkäällä kravatilla ja taskuliinalla. KUVA: Jussi Leinonen

Yhdellä puvulla, kahdella paidalla ja kolmella kravatilla selviää, kunhan kokonaisuuden osat valitaan huolella.

Tumma puku on miehen vaatekaapin kivijalka. Kun valitsee pukunsa huolella ja ostaa sen lisäksi kaksi paitaa ja kolme kravattia, selviää jo lähes kaikista juhlapukeutumistilanteista.

-– Jos hankkii vain yhden puvun, suosittelen mahdollisimman klassista mallia. Sitä voi muokata eri tilanteisiin sopivaksi yksityiskohtien kautta, neuvoo miesten pukeutumiseen ja tyyliin erikoistunut toimittaja ja kirjailija Jani Niipola.

Paras yleispuku on tummansininen, yksirivinen ja kaksinappinen. Musta on turhan juhlallinen yleispuvuksi ja sitä on hankala muokata sopivaksi vähemmän muodollisiin tilanteisiin.

Paitoja tarvitaan kaksi: valkoinen ja vaaleansininen. Lisäksi voi harkita, hankkisiko vielä pinkin paidan.

Kuvioitu, mielellään sininen ja valkoinen paita monipuolistaa entisestään pukeutumista. Vaateliikkeiden valikoimissa on myös kirkkaanvärisiä paitoja, mutta niiden suhteen Niipola on pidättyväinen.

Smart casual tarkoittaa yleensä yhdistelmäpukua, tai pukua ilman solmiota. Yhdistelmäpukeutumisessa housuiksi käyvät jopa siistit, tummansiniset farkut. Irtotakkina toimii parhaiten takki, jossa on niin kutsutut paikkataskut.

– Joskus näkee, että mustaan pukuun on haettu väriä laittamalla vihreä paita. Solmion kanssa siinä on jo niin paljon liikkuvia osia, että on vaikea saada asukokonaisuus toimimaan.

Solmioita tarvitaan kolme erilaista. Juhlallisimpiin tilaisuuksiin sopii helmiäiskuvioinen tai yksivärinen, mahdollisimman yksinkertainen solmio.

Vähemmän viralliseen tilaisuuteen valitaan kuvioitu silkkisolmio. Se saa olla värikäs.

Kolmanneksi Niipola kehottaa ostamaan neulesolmion, jota voi käyttää silloinkin, kun ei periaatteessa tarvitse solmiota.

Vielä tarvitaan kengät. Niissä ei kannata säästää. Laadukkaat kengät ovat mukavammat ja kestävät paljon pidempään kuin halvat.

– Miesten kengissä muoti muuttuu hitaasti. Klassinen kenkämalli kestää hyvin aikaa.

Kun ylläkuvatut vaatehankinnat on tehty, mies on valmis kaikkiin tilanteisiin, joissa tarvitaan pukua.

– Oikein juhlallisiin tilaisuuksiin puvun kanssa laitetaan valkoinen paita, yksinkertainen solmio ja valkoinen taskuliina. Vaaleansinisen paidan ja viinipunaisen neulesolmion kanssa sama puku on jo varsin rento, Niipola sanoo.

Jos intoa riittää, muutamalla pienellä lisäpanostuksella yhdestä puvusta saa vielä enemmän irti.

Rusetti tuo asuun leikkisyyttä, joka sopii häihin ja muihin iloluonteisiin juhliin. Rusetti on niin voimakas yksityiskohta, että sen kanssa ei kannata muuten revitellä. Käytä yksinkertaisia kenkiä ja hillittyä taskuliinaa.

Muutama erivärinen taskuliina antaa tilaa improvisoinnille. Rusetti on leikkisä vaihtoehto kravatille. Se toimii etenkin iloisissa juhlatilaisuuksissa kuten häissä.

– Rusetti on hauska tapa korostaa persoonallisuuttaan ja viestiä, että on miettinyt pukeutumistaan. Se sopii kaikkiin tilaisuuksiin, joiden pukukoodissa lukee casual, Niipola sanoo.

Rusetti sopii paremmin tietyille vartalotyypeille. Hoikalla miehellä rusetti korostaa mukavasti hartioita, mutta harteikkailla miehillä se voi nostaa hartioita liikaakin esille. Heidän kannattaa miettiä, sopisiko kravatti sittenkin paremmin.

– Mitään absoluuttisia sääntöjä ei kuitenkaan ole. Jos kokee olevansa paras versio itsestään, se merkitsee enemmän kuin se, sopiiko juuri tämä asuste vartalotyypille.

Yksityiskohtia ei pidä viljellä liikaa. Muuten pukukokonaisuus kärsii.

– Musiikkikappalekaan ei voi olla pelkkää kitarasooloa, vaan siinä pitää olla erilaisia elementtejä. Jos on pinkki paita ja rusetti, puvun ja kenkien pitää olla pelkistettyjä. Vastaavasti jos puvun kuosi on näyttävä, se toimii parhaiten valkoisen paidan ja yksivärisen solmion kanssa, Niipola opastaa.