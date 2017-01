Miehelle viisi kuukautta ehdollista koiran kurkun leikkaamisesta – staffordshirenbullterrierissä useita pisto- ja viiltohaavoja

Jos on varaa ostaa rotukoira, niin luulisi olevan varaa kustantaa myös koiran inhimillinen ja kivuton lopetus kun tämän elämänkaari alkaa olla lopuillaa. Eläinlääkärin suorittama eutanasia maksaa noin 115€ ja on varmasti eläimelle paras vaihtoehto.

Tämä uutinen sieppasi ikävästi kun on oman kaksitoistavuotisen yhteisen elämän kumppanin lopetus edessä lähipäivinä. Jos hankkii eläimen, niin pitää kantaa vastuunsa loppuun asti.