Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja: Vientivetoinen palkkamalli voi syntyä syksyllä

Metsäteollisuuden viime viikoinen irtaantuminen vientiteollisuuden rintamasta ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö ensi syksynä palkankorotuksista voitaisi sopia siltä pohjalta, mitä kilpailukykysopimuksessa viime kesän kynnyksellä sovittiin.



Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen ei näe estettä sille, etteikö tällainen vientivetoinen palkkamalli voisi syntyä, vaikka Metsäteollisuus ei halunnut tässä vaiheessa sitoutua sen aikaansaamiseksi kaavailtuun yksityiskohtaiseen prosessiin.



– Syksyllä työehtosopimusneuvottelut joka tapauksessa käydään niin, että vientiteollisuuden sopimukset avaavat kierroksen. Neuvottelut käydään varmaan ihan hyvässä yhteistyössä ja hengessä. Mutta tässä vaiheessa ei ollut edellytyksiä tehdä sopimusta siitä, kuinka nämä neuvottelut käydään, Pärssinen sanoo.



Suomen malliin kuulunut ajatus siitä, että palkankorotustaso syksyn liittokierroksella määritellään vientiteollisuuden kilpailukyvyn mukaan, ei ole Pärssisen mukaan kadonnut mihinkään. Kilpailukykysopimuksen mukaan tuloratkaisujen pitäisi tukea Suomessa tehtävän työn kilpailukyvyn edistämistä, Suomen talouden kasvua sekä työllisyyttä.



– Olemme edelleen samaa mieltä tavoitteista. Kysymys oli siitä, että sopimukseen, jossa olisi kuvattu yksityiskohtainen prosessi, ei ollut tässä vaiheessa edellytyksiä lähteä.



Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus on voimassa syyskuun loppuun, joten se tulee toimimaan liittokohtaisen tulokierroksen päänavaajana.



Vientialojen palkankorotusten koordinaatio ei Pärssisen mukaan tarvitse mitään etukäteistä sopimusta.



– Kyllä me pystymme työnantajaleirin sisällä käymään keskustelua ilman, että meillä on siihen mitään prosessisopimusta.



Pärssinen muistuttaa, etteivät julkisen sektorin ja palvelusektorin palkansaajat ole olleet sitoutuneita Suomen malliin.



– He ovat koko ajan sanoneet, ettei heille kelpaa se taso, joka olisi vientiteollisuudelle hyvä.



Sipilä: Neuvotteluja jatkettava



Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tapasi keskiviikkona työmarkkinakeskusjärjestön edustajia. STT:n mukaan Sipilä toisti näkemyksensä, jonka mukaan vientivetoista palkkamallia eli niin sanottua Suomen mallia koskevia neuvotteluja olisi tärkeä pystyä jatkamaan.



Palkkamalli on ollut tärkeä osa hallituksen suunnitelmia kilpailukyvyn ja sitä kautta Suomen talouden vahvistamiseksi.



Sipilä korosti tiistaina hallituksen edellyttävän, että kilpailukykysopimuksessa sovitusta pidetään kiinni.