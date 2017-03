Metsäteollisuuden puheenjohtajan Jussi Pesosen mukaan metsäteollisuuden työehtosopimuksen modernisointi on saatava käyntiin. Hänen mukaansa nykyinen työehtosopimus ei vastaa nyky-ympäristön vaatimuksia eikä se vastaa vapaakaupan luomiin uusiin haasteisiin. Pesonen sanoi sen olevan kallis ja jäykkä.

- Tosiasia meidän on tunnustettava, joten totean, että meidän teollisuudellamme on edelleen yksi Suomen vanhanaikaisimmista työehtosopimuksista, Pesonen sanoi Metsäteollisuus ry:n seminaarissa.

UPM:n toimitusjohtaja Pesonen totesi, että valitettavasti metsäteollisuusyritysten kannattavuutta mittaava laskukone ei tunne kotimaata.

Kilpailijamaissa ulkoistukset ja sen pelisäännöt, työaikojen pituus ja kompensaatiokysymykset ovat jo paremmalla mallilla.

- Yhtenä esimerkkinä siitä, mihin jäykkyydet voivat johtaa, ovat sulkemistilastot. Suomessa on suljettu paperitonnistosta viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 40 prosenttia, kun vastaava luku Euroopassa on vain 25 prosenttia. Syynä on se, että emme ole kyenneet tekemään tarvittavia muutoksia ajoissa, Pesonen sanoi ja halusi vielä alleviivata, että tarvittavia muutoksia ajoissa.

Paperin Vanhala näki Pesosen puheessa uhkauksen uusista sulkemisista

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ihmettelee Metsäteollisuuden hyökkäystä paperiteollisuuden työehtosopimusta kohtaan. Hän huomauttaa, että Pesosen puhe ei pitänyt sisällään minkäänlaista kiitosta niitä työntekijöitä kohtaan, jotka tekevät metsäteollisuuden tuloksen.

- Kyllä se oli aika kova avaus, ei siinä työntekijäpuolta kyllä kiitelty millään tavalla, Vanhala kommentoi Pesosen puhetta STT:lle.

Vanhalan mukaan Pesosen linjaukset eivät ainakaan paranna pohjaa syksyn työehtosopimusneuvotteluille.

Vanhala tulkitsi Pesosen puheen sisältäneen uhan uusista sulkemisista, jos jäykkyyksistä ei päästä eroon.

- Minä koin sen itse niin kuin uhkauksena, Vanhala sanoi.