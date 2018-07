Metsäpalon keskellä annetaan kriisiapua ja hätämajoitusta – "Yhteisöllisyys on voimissaan, sillä monet tarjoavat apuaan"

Kodeistaan evakkoon joutuneille järjestään hätämajoitusta ja muuta apua järjestetään sen mukaan, miten tilanne viikonvaihteen aikana kehittyy.

Pyhärannan kunnassa on jatkettu metsäpalon vuoksi kodeistaan tai kesäasunnoiltaan evakuoitujen ihmisten auttamista.

Vt. kunnanjohtaja Katja Törrösen mukaan kunta on järjestänyt hätämajoitustilaa muutamalle asukkaalle.

– Monet ovat lähteneet alueelta pois, mutta sosiaalitoimemme voi järjestää majoituksia, kun näemme miten tilanne tässä viikonlopun aikana kehittyy, Törrönen sanoo.

Hätämajoituksen lisäksi alueen asukkaille on järjestetty kriisiapua sekä lääkäripalveluita. Lääkäripalveluita on saatavilla aivan palopaikan lähellä ja sillä turvataan muun muassa pelastusviranomaisten ja muiden paloa sammuttamassa olevien turvallisuutta.

– Vakavia loukkaantumisia ei ole, mutta täällä on paljon pelastushenkilökuntaa ja muita ihmisiä, joten varmistamme lääkäripalvelulla sen, että he jaksavat toimia näissä olosuhteissa.

Törrönen sanoo, että Rohdaisissa oleva terveysasema on avattu kuntalaisille metsäpalon vuoksi.

– Terveysasema Rohdaisissa on auki ja siellä paikalla on muun muassa psykologi ja muuta henkilöstä antamamassa keskusteluapua. Kyllähän tällainen tapahtuma on aivan hirveä, vt. kunnanjohtaja sanoo.

Kuntalaisten auttamishalu heräsi heti

Törrönen kiittelee alueen asukkaita siitä, että monet yksityishenkilöt ovat ilmaisseet halunsa olla apuna dramaattisessa tilanteessa. Alueen asukkaat ovat tarjonneet apua muun muassa majoituksen ja ruokailun suhteen.

– Yhteisöllisyys tuntuu olevan voimissaan, sillä avuntarjoajia on ollut paljon. Yksityishenkilöiden lisäksi yhteisöt ovat olleet aktiivisia.

Pyhärannan Santtion kylässä on tähän mennessä evakuoitu kolmekymmentä asuntoa alueella riehuvan metsäpalon vuoksi.

Eilen keskiviikkona alkanut metsäpalo on levinnyt 100 hehtaarin alueelle, eikä palo ole vieläkään täysin pelastusviranomaisten hallinnassa.