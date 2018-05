Metsäpaloindeksin lukemat ovat nyt huipussaan, eikä sateita ole tulossa lähipäivinä – "Maasto on todella rutikuivaa"

Metsäpalojen syttymisriski jatkuu edelleen korkeana. Pitkään jatkuneen kuivan ja lämpimän jakson vuoksi maasto on nyt rutikuivaa.

Meteorologi Juha Tuomala Ilmatieteen laitokselta kertoo, että metsäpaloindeksi on noussut Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa lukemiin 5,8. Nollasta alkavan asteikon korkein lukema on 6. Metsäpalovaroitus annetaan silloin, kun lukema nousee yli 4,0.

– Jos arvo on yli 5,5 se tarkoittaa sitä, että maasto on todella rutikuivaa, Tuomala toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan alueella kaikkein kuivinta on Pudasjärvellä, jossa lukema on 5,9. Koko maassa kaikkein kuivinta on Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Siellä metsäpaloindeksin lukema on 6, mikä on korkein mahdollinen.

Lukema saattaa nousta kuuteen lähipäivien aikana myös muualla maassa.

Pitkittyvä kuiva ja lämmin jakso altistaa metsäpaloille. Metsäpaloriski kasvaa seuraavan 5 päivän aikana suurimmassa osassa maata erittäin suureksi. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kokonaan kielletty! 🔥https://t.co/ObMwtmhjZW #metsäpalo #kuivuus #sää pic.twitter.com/bJXtIwsKQI — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 24. toukokuuta 2018

Indeksiarvon laskeminen vaatisi Tuomalan mukaan noin 5-10 millimetrin sadekertymää vuorokauden sisällä.

– Paikalliset kuurot eivät riitä laskemaan indeksiarvoa, sillä se on maakuntakohtainen.

Kuiva sää jatkuu vielä lähipäivinä

Päivystävä meteorologi Eerik Saarikallio Ilmatieteen laitokselta kertoo, että tilanteeseen ei ole tulossa helpotusta vielä hetkeen.

– Oulun seudulla vettä voi tulla ensi sunnuntaina. Siihen saakka tilanne pahenee, Saarikallio toteaa.

Sää jatkuu tämän hetkisten ennusteiden mukaan lämpimänä ja kuivana viikonloppuun asti.

Lisäksi tiistaiksi Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen annettu varoitus puuskaisesta tuulesta. Saarikallion mukaan tuulenpuuskat voivat yltyä 15 metriin sekunnissa. Kova tuuli lisää metsäpaloihin liittyviä riskejä.

– Tuulenpuuskat levittävät tulta erittäin nopeasti, Saarikallio toteaa.

