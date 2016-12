Metsähallitus haluaa enemmän isoja saaliskaloja turistien haaviin - "Tavoite on kunnianhimoinen mutta mahdollinen"

Suomessa alettaan kehittää kalastuskohteita, joissa on suurempi todennäköisyys saada saaliiksi isoja kaloja.

Metsähallitus kertoo, että kohteeksi ovat valikoitumassa Posion Livojärvi, Kylmäluoman alue Taivalkoskella, Hossan alue Taivalkoskella, Koutusjärvi Pellossa sekä tunturivedet Enontekiöllä.

Mallikohteiden kalakantaa kehitetään istutusten ja kalastusjärjestelyjen avulla.

– Operaation tavoite on kunnianhimoinen mutta mahdollinen. Hankkeen jälkeen meillä pitäisi olla kalastuksen mallikohteita, joissa ison kalan todennäköisyys on suurempi. Jos malli on toimiva, sitä voi hyödyntää laajemminkin, sanoo projektipäällikkö Markku Vierelä Metsähallituksesta.

Alueita kehitetään yhdessä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Tavoitteena on tehdä vesialueista houkuttelevia kalastusmatkailukohteita.

Rahoituksesta 80 prosenttia tulee Euroopan aluekehitysrahastosta.