Mikä ihmeen metropoli? Kaikki suomalaiset ovat tasa-arvoisia. Asuminen "metropolissa" ei tee ihmisestä sen parempaa kuin asuminen maaseudulla tai alle puolen miljoonan asukkaan kaupungissa. Rahojen pumppaaminen Helsinkiin on aivan järkyttävää ja seurauksena on ollut muun Suomen tyhjeneminen. Maaseutujen asunnoilla ei ole mitään arvoa. Toisaalta Helsinki on ylikuumentunut, ylihinnoiteltu ja kilpailukyvytön. Paluu koko valtakunnan kehittämiseen on ainoa mahdollisuutemme.