Metallican yllättävä rahalahjoitus antoi Heikki Hurstin ruoka-avulle eurojen lisäksi toivoa

Alkuvuodesta Heikki Hursti arveli Hurstin ruoka-avun voivan jatkaa toimintaansa kesään asti. Metallican lahjoituksen ansiosta talousongelmien kanssa kamppailleen järjestön loppuvuosi näyttää valoisammalta.

- Yhdessä muiden saamiemme lahjoitusten kanssa tämä riittää vuoden loppuun asti, Hursti arvelee.

Metallica lahjoitti Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle 25 000 euroa. Yhtye esiintyi Helsingissä keskiviikkona ja perjantaina.

Hurstin mukaan Metallican lahjoitussumma saattaa vielä suurentua hieman.

- Se ei ole ihan tarkkaa vielä, mutta niin siinä vähän keskustelussa sanottiin.

Hursti ei tiedä, mistä Metallica keksi avustuksen kohteen. Hän kertoo lukeneensa yhtyeen tukevan hyväntekeväisyyttä keikkailunsa yhteydessä. Tapaaminen bändin kanssa kesti noin 15 minuuttia.

- Heillä oli tarkka aika muutenkin, en lähtenyt kyselemään. Kiittelimme vain kauniisti siitä, että ovat mukana.

Hursti toivoo valtion ottavan Metallicasta mallia

Rahoilla katetaan muun muassa vuokra-, sähkö-, auto- ja palkkakuluja, joihin uppoaa kuukausittain parikymmentätuhatta euroa. Metallica-lahjoitus kattaa siis suurin piirtein yhden kuukauden kulut. Hursti näkee lahjoituksen muutenkin tärkeänä.

- Toiminnalle merkitsee paljon, että tunnettu heviporukka lähtee auttamaan meidän työtä. Tämä on suuri kunnianosoitus. He ovat sympaattisia ja hienoja ihmisiä.

Julkisuus saattaa houkutella muitakin lahjoittajia. Heikki Hursti toivoo erityisesti, että valtiovalta olisi kuulolla.

- Kovasti toivoisin, että he voisivat kääntää katseensa meidänkin puoleemme. Toistaiseksi ollaan tehty anomuksia huonolla menestyksellä, hän sanoo.

Vantaan malli saa kyytiä

Hursti suhtautuu kriittisesti ruoka-avun vaihtamiseen yhteisruokailuihin esimerkiksi Vantaan malliin.

Ruokajonot ovat hänen mukaansa pikemminkin kasvaneet kuin kutistuneet.

- Jos he saavat yhden lämpimän aterian viikossa, miten he elävät loppuviikon? Toivoisin kaupungin kokeilevan sosiaaliviraston omassa ruokalassa yhteisruokailua hävikkiruualla, että he katsoisivat, miten se oma väki siellä söisi, hän sanoo.