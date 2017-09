Merkel: Saksa ja Ranska pitkälti samaa mieltä EU:n tulevaisuudesta

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan Saksa ja Ranska ovat pitkälti samaa mieltä siitä, miten EU:ta pitäisi uudistaa. Merkel tapasi torstaina Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Tallinnassa EU:n epävirallisen huippukokouksen alla.

Macron piti tiistaina odotetun linjapuheensa EU:sta. Siinä hän mainitsi muun muassa ajatuksen euroalueen yhteisestä budjetista ja puolustusyhteistyön tiivistämisestä.

- Ranskan ja Saksan välillä vallitsee laaja yhteisymmärrys, mitä tulee (presidentti Macronin) ehdotuksiin, Merkel sanoi ennen kuin EU-johtajat kokoontuivat epäviralliselle illalliselle.

Sipilä etenisi varovaisesti

Macronin linjapuheen ehdotustulva oli EU-johtajien pöydässä ruodittavana ensimmäistä kertaa. Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoi ennen illallista Macronin toistavan tiistaisia linjauksiaan.

- Meillä on joka tapauksessa paljon asioita agendalla. Emun tulevaisuus, puolustusyhteistyön syventäminen, tässä kyllä riittää puhuttavaa, Sipilä sanoi STT:lle Tallinnassa.

Mitään konkreettisia linjauksia ei torstaina ollut luvassa.

- Luulen, että keskustelu rönsyilee aika paljon tänä iltana. Aiheena on vuosi Bratislavasta, josta käynnistyi tämä tulevaisuusprosessi. Tässä välillä on ollut EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin puhe ja Macronin puhe, eikä niiden jälkeen ole tavattu yhdessä. Varmasti nämäkin herättävät osaltaan keskustelua, Sipilä sanoi.

Sipilä suhtautuu kielteisesti Macronin ehdotukseen EU:n budjetin kartuttamisesta uusilla veroilla. Tiistaina Sipilä kirjoitti blogissaan, että Suomi on suhtautunut verotusoikeuden antamiseen unionille kielteisesti, kuten suurin osa jäsenmaista.

Sipilä totesi blogissaan, että Euroopan talous- ja rahaliiton Emun kehittämisessä on edettävä hallituin askelein. Ensin on saatava kunkin maan omat uudistukset tehtyä ja jäsenmaiden talous kuntoon. Pankkiunionin jo sovitut askeleet on Sipilän mukaan pantava toimeen ja siten riskitasoa selvästi laskettava ennen kuin voidaan vakavasti puhua uusista rahaliiton syventämiseen tähtäävistä toimista.

Limnéll puhuu EU-johtajille perjantaina

Perjantaina Tallinnassa järjestetään digiasioihin keskittyvä EU:n epävirallinen huippukokous. Kokouksessa on poikkeuksellista suomalaisväriä, sillä Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll on kutsuttu kokoukseen puhumaan.

Kaikki EU-johtajat eivät kokoukseen tule. Espanjan pääministeri Marian Rajoy jää kotimaahan, jonka yhtenäisyys natisee Katalonian sunnuntaisen itsenäistymisäänestyksen alla.

Kokousrumbaa EU:ssa riittää: EU-johtajia odottaa virallinen huippukokous jo ensi kuussa.