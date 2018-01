Meri-Lapin sote kilpailutettiin väärin – koko päätös uhkaa kaatua oikeudessa

Julkisten hankintojen lain mukaan Meri-Lapin sairaalapalvelujen ulkoistus Mehiläiselle on rajatapaus olisiko hankinta pitänyt kilpailuttaa EU-tasolla. Mehiläisellä on ilman muuta oikeus ostaa tai vuokrata sairaalarakennuskanta. Mehiläisellä on laillistetut lääkärit ja hoitohenkilökunta, joilla on oikeus antaa terveyspalveluja Suomessa. Tätä oikeutta ulkomaalaistoimijoilla ei ole ja on aika kyseenalaista olisiko kilpailutus pitänyt ulottaa sellaisille, joilla ei ole oikeutta toteuttaa hankittavaa palvelua. Kilpailutus on tehty sellaisten toimijoiden kesken, joilla on ollut ylipäätään oikeus toteuttaa kyseessä oleva hankintapalvelu ja siten hankintalain tarkoitus on täytetty. Tämä olisi näkynyt myös tietona hankintailmoituksessa ja kuitenkin vain jo osallistuneet tahot olisivat voineet jättää tarjouksen. Pidän valitusta turhana ja julkisten hankintojen tarkoituksen vastaisena.