Merialueilla tyyni sääjakso toi pintaan ensimmäiset sinileväkukinnat, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.

Alkuviikosta sinilevää esiintyi laajoilla alueilla Itämeren pääaltaan pohjoisosasta Suomenlahden suulle. Suomenlahden itäosassa kukinta oli heikompaa.

Viime päivinä avomeren pintakukintoja ei ole merenkäynnistä johtuen havaittu. Heikkotuulisissa olosuhteissa kukintoja voi kuitenkin syntyä nopeasti uudelleen.

Järvillä sinileväkukinnat ovat edelleen lisääntyneet. Hieman sinilevää on havaittu 24 havaintopaikalla ja runsaasti 11 havaintopaikalla.

Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Pyykösjärvellä Oulussa. Pisimpään sinilevää on esiintynyt Lappeenrannan Haapajärvellä, jossa kukinta on jatkunut jo kuusi viikkoa.