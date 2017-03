Mene takaisin kotiisi, nainen sanoi – irakilainen Noor on kuullut pahimmat ja parhaimmat kommentit

Suomalaisia huolestuttaa turvapaikkatilanteessa ja maan turvapaikkapolitiikassa polarisaatiokehitys. Tänään julkaistun sisäministeriön ja Vaasan yliopiston mielipidetutkimuksenmukaan suomalaiset kokevat, että julkisen keskustelun valossa Suomessa on vain kaksi äärimielipidettä – olet joko suvakki tai rasisti.



Irakilainen Noor Jamal, 23, oli Helsingin Rautatientorin turvapaikanhakijoiden mielenosoituksessa tiistaina. Hän sanoo, että valtaosa kommenteista, joita hän kuulee suomalaisilta, on positiivista. Loppuosa on hänen mukaansa rasistista.



– Niillä kommenteilla ei ole väliä, Jamal sanoo.



Hän kertoo saaneensa negatiivisen turvapaikkapäätöksen Migristä ja valittaneensa päätöksestä.



Noorin seurassa olleen, vain etunimellään esiintyvän irakilaisen Ahmedin, 24, mielestä suomalaisten asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan vaihtelevat. Ahmed sanoo, että ihmisten mukavat kommentit saavat hänet tuntemaan olonsa kotoisaksi ja vahvaksi.



Myös Ahmed kertoo saaneensa Migriltä kielteisen turvapaikkapäätöksen.





Yksi asia, joka mielipidetutkimuksessa tuli myös esiin, oli se, että suomalaiset kokevat turvapaikanhakijoiden laajamittaisen maahantulon jossakin muodossa uhkana sisäiselle turvallisuudelle.



Jamal kertoo kokeneensa, että suomalaisten mielipiteet ja kommentit vaihtelevat ”pahimmista parhaimpiin”. Hän kertoo huomanneensa, että jotkut suomalaiset nimittävät turvapaikanhakijoita Isisin jäseniksi tai raiskaajiksi.



Kaikkein vihamielisimpiä kommentteja Jamal sanoo saaneensa yli 50-vuotiailta suomalaisnaisilta.



– Eilen eräs nainen sanoi: Mene takaisin kotiisi.



– Se tuntui pahalta, hän sanoo.





Irakilaiset Firas Alsamaraei, 43, ja Taghreed Malilr, 42, saapuivat Suomeen vuonna 2015 Lappajärven vastaanottokeskukseen. Pariskunta kertoo, että he molemmat ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen.



He toteavat, että heidän huonot kokemuksensa Suomesta liittyvät Migriin. Suomalaisia ja erityisesti lappajärveläisiä pariskunta hehkuttaa:



– He ovat auttaneet niin paljon minua ja miestäni, Malilr sanoo.



– Jos minulla on jokin ongelma, soitan suomalaisille tyttökavereilleni, hän jatkaa.



Oletteko saaneet osaksenne joitain ikäviä kommentteja?



– Minä en ole saanut. En minkäänlaisia, Malilr sanoo.



Alsamaraei ei sano mitään. Sitten hän kohauttaa olkapäitään.

