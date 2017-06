Espoon poliisivankilassa on sidottu ihmisiä tuntikausiksi sänkyyn kasvot alaspäin, Svenska Yle kertoo.

Iltalehti uutisoi asiasta jo viime viikolla.

Sänkyä on käytetty muun muassa rauhoittamaan aggressiivisia ihmisiä.

Ylen mukaan Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on jo keskeyttänyt niin kutsutun rauhoittamisvuoteen käytön. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun apulaisoikeusasiamies antoi asiasta moitteet viime viikolla.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että rauhoittamisvuoteen käyttö vaatisi lääkärin arviointia. Hänen mukaansa se ei ole mahdollista poliisivankilassa.

Myös Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on vaatinut, että poliisi lopettaa rauhoittamisvuoteen käytön. Espoon poliisivankila on ainoa vankila Suomessa, jossa rauhoittamisvuode on ollut käytössä.

