May aikoo esitellä suunnitelmiaan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten suojelemiseksi

Britannian pääministeri Theresa May lupaa esitellä tänään suunnitelmiaan siitä, miten Britanniassa asuvien EU-kansalaisten oikeudet turvataan brexitin jälkeen.

May kertoi asiasta saapuessaan EU-huippukokoukseen Brysseliin. Hän aikoo nostaa esiin myös kysymyksen Euroopan unioniin asumaan jäävien brittien asemasta.

May sanoo pitävänsä kysymystä tärkeänä ja haluavansa siksi, että sitä käsitellään heti neuvottelujen alkuvaiheessa. Mayn edustajan mukaan tarkoituksena on ottaa suunnitelman periaatteet esille tänään illallisella muiden EU-johtajien kanssa.

EU-virkamiehet ovat sen sijaan toivoneet, ettei asiaa nostettaisi esille valtionpäämiesten tapaamisessa vaan se käsiteltäisiin EU:n ja Britannian eroneuvottelijoiden kesken.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi, että EU:n tulevaisuus on kokouksessa brexit-neuvotteluja tärkeämpi kysymys.

Britanniassa asuu arviolta kolme miljoonaa eurooppalaista, ja EU:ssa noin miljoona brittiä. May on aiemmin kieltäytynyt takaamasta EU-kansalaisten oikeuksia Britanniassa ennen kuin EU:ssa asuvien brittien oikeudet on turvattu.