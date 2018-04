Matti Vanhanen: Rehn ja Hakkarainen olivat tasavahvat hakijat Suomen Pankin pääjohtajaksi – Rehn yksimielinen päätös

Pankkivaltuuston esitys Olli Rehnistä uudeksi pääjohtajaksi oli yksimielinen. Lopullisesti nimityksestä päättää tasavallan presidentti. Suomen Pankin johtokunnassa avautuu uusi johtokunnan jäsenen paikka, jos Rehn siirtyy pääjohtajaksi.

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja, filosofian tohtori Olli Rehn, 55, oli kokemuksensa takia vahva ennakkosuosikki Suomen Pankin seuraavaksi pääjohtajaksi. Hän on myös pankkivaltuuston yksimielinen esitys seuraavaksi pääjohtajaksi. Suomen pankin johtokunnan jäsenenä aiemmin toiminut, nykyisin Euroopan keskuspankin valvontaelimen jäsenenä toimiva Pentti Hakkarainen oli vahva kilpailija Rehnille.

– Meillä oli kaksi vahvaa, ehdot täyttävää hakijaa, Olli Rehn ja Pentti Hakkarainen, sanoo pankkivaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.).

Vanhanen sanoo olevansa hyvin tyytyväinen, että pankkivaltuuston kanta oli yksimielinen.

– Ehdotus ei kuitenkaan millään tavoin aliarvioi Hakkaraisen osaamista ja kokemusta, mutta lopulta analyysimme kallistui Rehniin.

Vanhanen kertoo, että pankkivaltuusto etsi pääjohtajaa, joka täyttäisi neljä kriteeriä. Rahapolitiikan osaaminen, keskuspankkitoiminnan tuntemus, monipuolinen talouspolitiikan hallinta ja kansainvälinen kokemus olivat kriteerit.

– Molemmat loppusuoralle päässeet ehdokkaat ylittivät kirkkaasti riman arvioinnissa. Ehdotuksemme on Olli Rehn, hänellä on kyky keskuspankissa itsenäiseen päätöksentekoon. Rahapolitiikalla on tavattoman suuri vaikutus Suomen kasvun ja työllisyyden näkökulmasta.

Rehnillä on reilun vuoden kokemus Suomen Pankista, jossa hän aloitti helmikuussa 2017. Suomen Pankkiin keskustalainen Rehn siirtyi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen elinkeinoministerin tehtävästä. Aiemmin Rehn työskenteli EU-komissaarina kymmenen vuotta. Hän vastasi ensin EU:n laajentumisesta ja sitten talous- ja raha-asioista.

Pankkivaltuusto tekee esityksensä uudeksi pääjohtajaksi valtioneuvostolle. Lopullisesti nimityksestä päättää tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jolle valtioneuvosto tekee esityksensä. Presidentti Niinistö päättänee nimityksestä toukokuun aikana.

Uusi paikka avautumassa

Suomen Pankin johtokunta on kolmejäseninen. Kun Rehn on siirtymässä pääjohtajaksi, niin Suomen Pankissa avautuu yksi johtokunnan jäsenen paikka. Yhtenä johtokunnan jäsenenä toimii Rehnin kanssa samaan aikaan Suomen Pankissa aloittanut Marja Nykänen, joka toimi aiemmin Finanssivalvonnan apulaisjohtajana.

Vanhasen mukaan pankkivaltuusto ei ole vielä keskustellut prosessista, joka Rehnin nimityksestä seuraisi. Vanhanen korostaa, että uudelle nimitysprosessille on kuitenkin varattava riittävästi aikaa. Uusi pääjohtaja ottaa tehtävän vastaan 12.7. Vuodesta 2004 pankin pääjohtajana ollut, 67-vuotias Erkki Liikanen jättää tehtävän silloin.

Suomen Pankin johtokunnan mahdollinen täydentäminen alkaa niin, että ensin pankkivaltuusto määrittelee, millaista erityisosaamista Suomen Pankkiin tarvitaan.

– Johtokunnan jäsenten on täydennettävä toistensa osaamista.

Vanhanen ei halua spekuloida, olisiko pääjohtajan paikkaa hakeneissa myös sopivia henkilöitä johtokunnan uudeksi jäseneksi.

Kymmenen hakijaa

Suomen Pankin pääjohtajan virkaa haki kaikkiaan kymmenen henkilöä. Rehnin ja Hakkaraisen lisäksi paikkaa hakivat kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.), EU:n kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi, filosofian tohtori Markku Akkanen, Timo Laukola ja vakuutusasiantuntija Mikko Tuomi.

Hakijoista kolme ei halunnut nimeään julkisuuteen. Pankkivaltuusto haastatteli kaikkiaan neljä ehdokasta. Vanhanen ei halua kommentoida keitä muut kaksi olivat. Pääjohtajan kausi on seitsemän vuotta.