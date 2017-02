Matti Vanhanen: ”Johtavien poliitikkojen ei pidä puuttua itsenäisen median toimintatapoihin”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Matti Vanhasen (kesk.) mukaan puolustusministeri Jussi Niinistön kommentit Ylen uutisoinnista viittaavat Venäjän mediassa esitettyihin väitteisiin ja mielipiteisiin.



– Niinistö on varmasti saanut raportin Venäjän mediasta käydystä keskustelusta, tehnyt sen pohjalta tulkintaa ja lausunut mielipiteensä.



– En ole itse nähnyt juttuja, enkä pysty arvioimaan, miten aihetta on Venäjällä käsitelty. En siis lähde arvioimaan, kuinka vahvoista kannanotoista tässä on kyse.



Vanhanen muistuttaa, että jos kyseessä on vain median keskustelu, on kyse kuitenkin hieman eri asiasta kuin esimerkiksi valtiollisten kannanottojen kohdalla.







Vanhasen mukaan johtavien poliitikkojen ei kuitenkaan pidä puuttua itsenäisen median toimintatapoihin, sillä media tekee vain omaa työtään.



– Jos ollaan eri mieltä, niin sen voi sanoa avoimesti. Mutta ei ole aihetta lähteä moralisoimaan työskentelytapoja sen kummemmin. Medialla on oma itsesäätelyjärjestelmänsä, joka toivottavasti toimii, Vanhanen sanoo.



Hän myös muistuttaa, että ministerillä on oikeus myös omaan mielipiteeseensä.



– Tämä on avoin yhteiskunta, jossa mielipiteitä esitetään. Poliitikoillakin on oikeus esittää vastaväitteitä, mutta heilläkään ei ole tarvetta lähteä moralisoimaan. Eiköhän Yleisradio kestä tämän.







Vanhanen painottaa, että hänen mielestään lainsäädännön kaksoiskansalaisuudesta on koskettava kaikkia kansalaisia, ei vain yksittäisiä ryhmiä.



– Haluan selkeästi lausua sen, että kun kaksoiskansalaisten asemaa pohditaan myös lainsäädännössä, se ei voi koskea vain yksittäisiä toisten valtioiden kansalaisia. Lainsäädännössä ja diplomatiassa pitää välttää käyttämästä yksittäisiä maita esimerkkeinä.







Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on kommentoinut STT:lle, että Yleisradio olisi aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille väitteillä kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa.



Niinistön mukaan Ylen uutinen on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa.