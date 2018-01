Matti Vanhanen haastoi Niinistöä Nato-kannasta: "Hänellä on ollut kuusi vuotta aikaa miettiä sitä"

Viimeisimmässä tentissä Vanhanen yritti moneen kertaan puolustaa puolueensa ja Sipilähallituksen tekosia, joka ei ollut asiallista eikä luontevaa. Parhaiten pärjäsivät samanlaisehkon asioiden ajajat Väyrynen ja Huhtasaari, jotka saattavat tuloksillaan yllättää ja jopa mahdollistaa toiselle kierrokeselle menon. Sauli näytti "silmäpusseineen jo vähän ymmärrettäväst väsähtäneeltä",

minkä ymmärtää kun rankka pommitus on ollut - no kaikille se on ollut varmaan aktiivisen rankka, josta jokaiselle hatun nosto - ja kiitos.

Vaaleisssa kansa puhuu ja puhukoot ja sitten: Pulinat pois ja piste. Mielenkiintoinen viimeinen rutistus.