Masi murjoutui pahoin – Lännen Median toimittaja Raaseporissa: "On suorastaan ihme, jos kukaan on selvinnyt hengissä"

Raaseporissa torstaiaamuna sattunut tasoristeysonnettomuus sai aikaan erittäin pahaa jälkeä. Aamupäivällä paikalla olleen Lännen Median toimittajan Rami Niemisen mukaan junaan törmännyt puolustusvoimien miehistönkuljetusauto on erittäin pahoin tuhoutunut.

– Auto on aika rusinana. On suorastaan ihme, jos kukaan on selvinnyt hengissä, Nieminen kuvailee onnettomuuspaikalta.

Raaseporissa, Hangon valtatien ja Leksvallintien, tasoristeyksessä tapahtuneessa onnettomuudessa toisiinsa törmäsivät armeijan maastokuorma-auto ja henkilöjuna.

Auto tuhoutui Niemisen mukaan lähes täysin, ja kolarissa olleen junan veturi on tällä hetkellä pysäytetty noin sadan metrin päähän onnettomuuspaikasta.

Poliisi on eristänyt onnettomuusalueen ja viranomaiset tutkivat parhaillaan rataosuutta ja sen lähiympäristöä.

Aikaisemmin aamupäivällä Trafin johtava asiantuntija Kirsi Pajunen arveli Lännen Medialle, että onnettomuuspaikan tasoristeyksessä ei ole varoituslaitteita. Paikalla oleva toimittaja Nieminen vahvistaa arvion.

– Täällä on tasoristeyksen varoitusmerkit molemmin puolin risteystä, mutta puomeja tai valoja ei ole. Näkyvyys risteyksessä on myös aika huono. Etenkin Turun suunnasta tuleva juna voi olla vaikeaa nähdä, koska edessä on puustoa.

Niemisen mukaan onnettomuuspaikalla ei myöskään ole lainkaan katuvalaistusta.

– Näkee myös selvästi, että lunta ja räntää on satanut koko yön ja varmaan vielä aamullakin. Tällä hetkellä lunta ei sada.

Näkyvyys Helsingin suuntaan, josta juna tuli, on kuitenkin Niemisen mukaan hyvä.

– Edessä ei ole puita ja rata kaartaa loivasti vasemmalle. Junan pitäisi siis näkyä ainakin kaksisataa metriä ennen risteystä.