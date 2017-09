Marjojen suosio kasvanut, mustikan talteenotto kolminkertaistunut

Kotimaiset marjat ovat ottaneet vankan jalansijan suomalaisten ruokavaliossa.

Luonnonmarjojen talteenotto on kaksinkertaistunut 2000-luvulla, kertoo Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Simo Moisio. Marjoja kerätään metsistä teollisuuden tarpeisiin vuosittain 20 miljoonaa kiloa. Vientiin marjoja ja niistä tehtäviä jalosteita menee noin kymmenen miljoonaa kiloa. Kotitalouksiin, ammattikeittiöihin ja torimyyntiin marjaa menee suoramyyntinä Moision arvion mukaan neljästä viiteen miljoonaa kiloa.

– Tarkkaa lukua minulla ei ole tiedossa, Moisio harmittelee.

Kaupoissa pakasteina myytävien marjojen määrä on kolminkertaistunut. Moision tietojen mukaan kaupat ovat joutuneet tekemään lisää tilaa marjapakasteille suosion yllättäessä.

Metsämarjoista erityisesti mustikka on kasvattanut suosiotaan. 1990-luvulla suurin osa metsistä talteenotetusta marjasta oli puolukkaa, ja sitä kerättiin vuosittain 11 miljoonaa kiloa. Viime vuonna puolukkaa kerättiin Moision mukaan 9 miljoonaa kiloa. Mustikan osalta talteenotetun marjan määrä on kolminkertaistunut. Parikymmentä vuotta sitten mustikkaa kerättiin noin 1–2 miljoonaa kiloa ja viime vuosina määrä on ollut noin 5–6 miljoonaa kiloa.