Marjanpoimijat haluavat Ruotsin mallin

"Olisin mieluummin vankilassa kuin täällä."

Näin toteaa yksi thaimaalaisista marjanpoimijoista, jotka esiintyvät Missä marjat? -dokumentissa.

Dokumentti kertoo 50 poimijasta, jotka alkoivat neljä vuotta sitten vastustaa Thaimaasta Suomeen tulleiden marjanpoimijoiden oloja. Se esitettiin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän avulla järjestetyssä tilaisuudessa Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tiistaina.

Dokumentin tekijöiksi on kirjattu Act4dem-kampanja ja Suolahden työttömät ry.

Kokemuksiaan oli kertomassa myös viisi marjanpoimijaa, jotka neljä vuotta sitten olivat mukana mielenilmauksessa ja työtaistelussa. Vastapuolina olivat marjanpoimijat ja heitä tukevat suomalaiset sekä marjanpoimintayritys Ber-ex Oy.

– Pahoittelen suomalaisille, jos ette ole tyytyväisiä siihen, että me nostamme asiaa esiin. Meillä ei ole muuta keinoa, ja haluamme oikeutta, toteaa Bunruay Yaemchaiyaphum.

Yaemchaiyaphum saapui Suomeen Kuwaitista, jossa hän on parhaillaan siirtolaistyöntekijänä.

Noin tunnin mittaisessa dokumentissa esitetään muun muassa, millaisiksi työntekijät kokivat olonsa Suomessa ja minkä vuoksi he lähtivät Thaimaasta.

Moni dokumentissa esiintynyt kertoo tuhansien eurojen veloista, joita otettiin marjanpoimintamatkaa varten. Itse poimintareissun tuotot eivät riittäneet kattamaan menoja, jolloin seurauksena on ollut velkataakan paisuminen entisestään.

Kritiikkiä tulee paitsi työn kovasta laadusta myös oloista, joissa poimijat asuivat. Suomessa oleskelusta on dokumentin mukaan pitänyt myös maksaa marjat ostavalle yhtiölle, ja sen mukaan marjoja on pitänyt poimia suuria määriä, jotta työ kannattaa.

Tavoite on kuitenkin ollut toinen. Thaimaalaiset maanviljelijät ovat lähteneet Suomeen riisin istutuskauden jälkeen parantamaan omaa elintasoaan.

– Toivomme, että me 50 ihmistä olemme viimeinen tällainen tapaus Suomessa. Päätöksiä pitäisi tehdä, toteaa marjanpoimija ja Thaimaassa poimijoita rekrytoinut Wasan Mumbogae.

Toukokuun lopussa julkaistu dokumentti ajoittuu samaan aikaan, kun thaimaalaisten ajamaa siviiliriita-asiaa alettiin käsitellä Kainuun käräjäoikeudessa. Rikossyytteitä ei asiassa nostettu.

Kaikki 50 poimijaa ovat vaatineet joidenkin tuhansien eurojen korvauksia Ber-ex Oy:ltä syksyn 2013 tapahtumista. Yhtiö on kiistänyt kaikki kantajien vaatimukset. Varsinaiset istuntopäivät on pidetty, ja oikeus pohtii parhaillaan päätöstään. Kainuun käräjäoikeus on ilmoittanut antavansa ratkaisun aikaisintaan 22. kesäkuuta.

Marjanpoimijoiden ja heidän edustajiensa mukaan kyse ei ole pelkästään oikeudenkäynnin lopputuloksesta vaan koko nykyisestä poimijajärjestelmästä.

Poimijoiden ja heidän tukiryhmänsä mielestä Suomessa pitäisi ulkomaiset marjanpoimijat rinnastaa työvoimalakien alaisiksi työntekijöiksi. Edustajien mukaan vastaava käytäntö on Ruotsissa voimassa.

Nykyisin marjanpoimijat tulevat Suomeen turistiviisumeilla.