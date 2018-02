Kaiken (toisilta) kieltäviä maailmanparantajia on ollut maailman sivu. Mitäpä jos kielletään samoilla perusteilla Marja-Leenalta ja muiltakin koiran pitäminen? Koirat aiheuttavat ihan varmasti vuositasolla lapsille enemmän vammoja kuin ilotulitteet, joita saa käyttää yhden vuorokauden aikana 12 tuntia eli yhden 730:s osan vuodesta. Mutta jokainen purema ei päädy uutisiin. Koirat tuottavat myös pas**a 365 vrk vuodessa ja suurin osa jää toisten murheeksi. Kakkapusseihin käytettävä muovimäärä lienee myös todellinen ympäristön kuormittaja. Haukunta taajama-alueilla käy hermoon ympäri vuoden. Että jos halutaan hakemalla hakea niin perusteet on olemassa. Omistan muuten itse kaksi koiraa joista kumpikaan ei välitä tuon taivaallista paukuttelusta, koska siitä ei tehdä meillä numeroa. Jos isäntä/emäntä on itse sätky, on koirakin. Näin se vaan menee.