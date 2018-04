Mäntyharjun kunnanjohto ei tiennyt kemikaalijunasta

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen eivät olleet tietoisia siitä, että kunnan alueella seisotettiin junaa, joka sisälsi vaarallisia kemikaaleja.

SE johtuu siitä, että Rataliikennekskus ei informoi muita viranomaisia

Lauantaina havaitussa onnettomuudessa maahan ehti valua arviolta 35 000 litraa bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-kemikaalia.

VR:n viestinnänjohtaja viestintäjohtajan Tatu Tuominen sanoo, että yhtiö saa Liikenneviraston luvalla seisottaa väliaikaisilla liikennepaikoilla junia, jotka kuljettavat vaarallisia aineita (VAK). VR informoi Rataliikennekeskusta seisotuksista. VR ei ole tietoinen siitä, ketä Rataliikenneskus puolestaan informoi.

VR:n mukaan väliaikaisia säilytyspaikkoja on tällä hetkellä ollut käytössä neljä, joissa kussakin seisoo yksi juna jolla on 40-70 vaunua. Junat on päätetty siirtää pysyville VAK-ratapihoille.

Itse väliaikaisia säilytyspaikkoja on useampia. VR:n viestintäjohtajan Tatu Tuomisen mukaan niitä valvotaan aktiivisesti, silloin kun niillä seisotetaan vaunuja. Hän ei halunnut avata valvontatapaa, eikä myöskään sitä, miksi VR:n oma valvonta ei havainnut Mäntyharjun onnettomuutta.

Hän sanoi vain, että onnettomuushetkellä valvonta ei ollut aktiivista. Onnettomuus havaittiin ohiajavasta junasta.

Tuominen sanoo, että satamissa on ollut ruuhkaa, ja että kaikki kuljetukset siksi eivät ole mahtuneet pysyville VAK-ratapihoille. Hän huomauttaa kuitenkin, että väliaikaisten VAK-liikennepaikkojen käyttö on lainmukaista ja normaalia, mutta ei kovin yleistä.

Suurin osa VAK-kuljetuksista rautateitse tulee itärajan yli. VR on vastuussa niiden kuljetuksesta satamiin.