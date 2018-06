Makeistehtaan panda sai luonnollisemman näköisen seuraajan – eläkkeelle päässyt patsas huutokaupataan

Vaajakosken Pandan makeistehtaan edessä vieraita tervehtii nykyään uusi panda. Vanha pandapatsas jätti tehtävänsä reilu viikko sitten 11 vuoden palveluksen jälkeen.

Vanha panda on saanut jokusen kolhun "turkkiinsa", mutta uudistuksen syynä on Pandan makeisia valmistavan Orklan viestintäpäällikön Nina Olinin mukaan aivan muu kuin pandan fyysinen kunto.

– Olemme uusineet Pandan visuaalista ilmettä. Halusimme viedä pandaa luonnollisempaan muotoon pois digitaalisesta muotokielestä, Olin kertoo.

Tehtaan edessä reilun viikon istuskellut uusi panda on myös edeltäjänsä tavoin isokokoinen: korkeutta tällä "kiinalaisella" on noin pari metriä, ja sen syliin mahtuu hyvin istumaan. Suomen sääolosuhteisiinkin sen pitäisi sopeutua Olinin mukaan hyvin.

– Tällä pandalla ei ole parasta ennen -päivämäärää. Nykyinen on seissyt Suomen tuulessa ja tuiskussa, joten kyllä uudenkin pitäisi täällä kestää.

Uusi panda on astunut palvelukseen.

Edellinen patsas huutokaupataan

Vanha panda etsii tällä hetkellä uutta kotia hyväntekeväisyyshuutokaupassa, josta saadut varat ohjataan suoraan lyhentämättä hyväntekeväisyysjärjestö Hope ry:lle.

Luonnossa pandat elävät noin 20-vuotiaiksi. Vanhalla pandalla pitäisi siis olla vielä lukuisia elinvuosia jäljellä uudessa kodissaan, jos Suomen kova ilmasto ei verota sen elinvuosia.

– Suomen säät eivät ole niin pahasti rokottaneet pandan kuntoa, joten sillä pitäisi olla elinvuosia vielä edessään.

Huutokaupassa saaduilla varoilla tuetaan niiden lasten ja nuorten perheitä, jotka tarvitsevat taloudellista tukea kesälomapuuhan toteuttamiseksi. Olinin mukaan tavoitteena olisi kerätä noin xxx euroa hyväntekeväisyyteen.

Ison pandan kuljetus ei ongelma

Työuransa päättänyt panda on hieman normaaleja lajitovereitaan suurempi. Korkeutta sillä on noin pari metriä, ja massiivinen pää on jopa puolitoista metriä leveä.

Huutokaupan voittajan ei tarvitse kuitenkaan itse huolehtia kookkaan eläimen kuljettamisesta. Yrityksestä on luvattu kuljettaa panda uuteen kotiinsa, kunhan uusi elinympäristö löytyy Suomen rajojen sisältä.

Pandapatsaalla on siis edessään mahdollisesti vielä pitkä kuljetus ennen kuin se pääsee eläkepäivien viettoon.

– Kyllä panda normaalin kuljetuksen hyvin kestää, vahvistaa Olin.