Maitoauto ja nuoria kuljettanut pikkubussi kolaroivat Suonenjoella – kaksi tehohoidossa

Kaksi Suonenjoen kolarissa loukkaantuneista on tehohoidossa, kertoo Kuopion yliopistollinen sairaala. Sairaalassa on hoidettavana kaikkiaan kahdeksan potilasta, ja he ovat pääosin 15-20-vuotiaita nuoria.

Pikkubussi ja maitoauto törmäsivät Jalkalantien ja Kuopiontien risteyksessä yhden jälkeen iltapäivällä. Turmassa oli pelastuslaitoksen mukaan osallisena yhteensä 14 ihmistä, joista 13 loukkaantui.

Nuoria kuljettaneessa pikkubussissa oli päivystävän palomestarin mukaan kuljettajan lisäksi 12 matkustajaa. Maitoauton kuljettaja oli ajoneuvossaan yksin.

Poliisin mukaan turma sattui, kun kärkikolmion takaa tullut maitoauto törmäsi pikkubussin kylkeen. Poliisin mukaan maitoautoa kuljettanutta, vuonna 1977 syntynyttä paikkakuntalaista miestä epäillään ainakin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Muut mahdolliset rikosnimikkeet selviävät tutkinnan edetessä. Alkoholilla ei ollut osuutta turmaan.

Pelastuslaitoksen mukaan maitoa kuljettaneesta säiliöautosta ei päässyt valumaan maitoa ympäristöön.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta selvittää turman syytä yhdessä poliisin kanssa.

Suonenjoen terveysasemalla on ollut tavattavissa myös kriisiryhmä, poliisi kertoo.

Ei laukaissut suuronnettomuushälytystä

Kuopion yliopistollisen sairaalan vs. päivystyksen ylilääkäri Anne-Mari Kantasen mukaan sairaala ei kerro toistaiseksi tarkempia tietoja loukkaantuneiden vammoista. Uhrien sukupuolta ei myöskään vielä kerrota julkisuuteen.

Lisäksi sairaala tavoitteli yhä iltapäivällä osaa uhrien omaisista.

- Kaikki (loukkaantuneet) ovat hyvässä hoidossa ja saimme nopeasti kaikki tutkittua. Tämä oli siitä hyvä asia, että meillä oli tuolloin juuri vuoronvaihto, mutta kukaan henkilökunnasta ei lähtenyt pois ennen kuin katsottiin, että tilanne on hoidossa.

Uhreista kuusi kuljetettiin aluksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan ja seitsemän Suonenjoen terveysasemalle. Kantanen kertoo, että kaksi ensin terveysasemalle kuljetetuista kuitenkin tuotiin jatkohoitoon sairaalaan. Yksi turman osallisista tarkastettiin poliisin mukaan paikan päällä eikä hän tarvinnut jatkohoitoa.

Onnettomuus ei aiheuttanut sairaalassa suuronnettomuushälytystä, vaan potilaat hoidettiin normaalin päivystystoiminnan mukaisesti.

Savon Sanomien mukaan turmassa ei olisi ollut osallisena paikallisia peruskoululaisia. Lehden tietojen mukaan koululaisia kuljettanut pikkubussi tuli Kuopiosta ja oli matkalla Suonenjoelle ja Rautalammille.

