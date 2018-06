Maito- ja munaproteiineja ehkä ilman lehmiä ja kanoja – kuluttajat ratkaisevat geeni- ja biotekniikan mahdollisuudet

Päivä on alkanut jo varhain. Iltapäivästä Karhu-Kuusamon joukkue on vallannut Vihtasalmen tornin ja silloin särähtää: Kuusamojärven kaislikosta kuuluu kammanpiikkiääntä muistuttava, rätisevä koiraan keväthuuto ”errrrr”. Se on heinätavi!