Magneettinen pohjoisnapa matkaa kohti Siperiaa, sama muutos tapahtunut viimeksi 700 000 vuotta sitten - Miten käy revontulten?

Täysin luonnollista. Sama kuin ilmastonmuutoksen kanssa eli kyseessä on 100% tieteellinen fakta ja 100% luonnollinen asia. Globalismi-ideologiaan rakastunut poliittinen eliitti yrittää kaikin keinoin käyttää hyväkseen maapallon luonnollisia ilmiöitä alistaakseen kansat kautta linjan oman poliittisen agendansa alle.

Menetelmä ei ole uusi sillä esimerkiksi muinaisessa Kreikassa papisto ja muu ylimystö ymmärsivät ensimmäisenä miten ukkosenjohdin toimii. Eliitti viekkaudellaan ja kavaluudellaan asensi ukkosenjohtimia korkeille kukkuloille lähelle temppeleitä ja kun salama sitten mastoihin iski papiston "ennusteen" mukaisesti, niin kansa oli vakuuttunut, että papisto on yhteydessä Zeukseen. Näin ihmiskuntaa on kontrolloitu läpi aikojen, mutta nyt siihen on tullut stoppi, sillä me tiedämme. Ei enää poliittista valhetiedettä kiitos.