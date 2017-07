Määräaika Britannialta vapautuvan EU:n lääkeviraston hakemiseksi umpeutuu EU:n jäsenmaille

EU:ssa umpeutuu tänään jäsenmaille määräaika hakea Britannialta vapautuvan EU:n lääkeviraston uudeksi sijoituspaikaksi. Suomi pyrkii saamaan viraston Helsinkiin.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (uv.) on aiemmin sanonut, että Helsingillä on mahdollisuuksia saada lääkevirasto, vaikka kilpailu on kova. Suomen ja Helsingin erityisinä vahvuuksina Mattila pitää lääkealan osaamista, hyviä yhteyksiä ja turvallisuutta.

Soutaminen ja huopaaminen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean pääpaikasta on haitannut Suomen mahdollisuuksia saada EU:n lääkevirasto, ovat STT:n haastattelemat asiantuntijat arvioineet. Myös esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoi, että Suomen hakemuksen uskottavuutta ei lisää se, että hallitus päätti jatkaa kansallisen lääkeviraston hajasijoittamista.

EU:n lääkeviraston uudesta sijaintipaikasta päätetään unionin yleisten asioiden neuvoston yhteydessä marraskuussa. Päätös on poliittinen, ja se tehdään suljetussa äänestyksessä.