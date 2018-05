Maakuntavaalien siirtyminen lokakuulta näyttää yhä todennäköisemmältä – Kaikkonen kaipaa jäitä hattuun sote-keskustelussa

Maakuntavaalien siirtyminen lokakuulta alkoi lauantaina näyttää yhä todennäköisemmältä, kun valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Ylen haastattelussa, ettei usko hallituksen alun perin tavoitteleman aikataulun toteutumiseen.

Myös siniset kertoi, ettei vaaleja voida järjestää lokakuussa. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Simon Elon mukaan sinisten puoluehallitus linjasi asiasta lauantaina.

Sote-lakien käsittely eduskunnassa viivästyi tällä viikolla, kun perustuslakivaliokunta ei saanut lausuntoaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta valmiiksi. Lausunnon odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Jo aiemmin sote-lakien valmistumisen on arvioitu lykkääntyvän kesäkuulta heinäkuulle.

– En usko siihen, että se (vaalien järjestäminen lokakuussa) on enää näiden aikataulujen takia mahdollista, Orpo sanoi Ylen haastattelussa.

Elo ei halunnut lauantaina arvioida, kuinka paljon vaaleja pitää siirtää lokakuun lopusta. Yhdeksi vaihtoehdoksi julkisessa keskustelussa on nostettu maakuntavaalien järjestäminen ensi huhtikuussa yhtä aikaa eduskuntavaalien kanssa.

– Tarkempi ajankohta vaaleille tarkentuu, kun koko uudistus on loppusuoralla eduskuntakäsittelyssä, Elo sanoi STT:lle.

"Tunteet käyvät kuumana"

Orpo kommentoi Ylen haastattelussa myös kansanedustaja Susanna Kosken päätöstä äänestää eduskunnassa sote-esityksen hyväksymistä vastaan. Kosken ratkaisu pienentää hallituksen jo entuudestaan erittäin niukkaa enemmistöä sote-äänestyksessä.

Orpo sanoi toivoneensa, että Koski olisi odottanut, että eduskunta saa sote-lakien käsittelyn valmiiksi ja olisi vasta sitten päättänyt kantansa. Hän muistuttaa, että sote-lakeihin on vielä tulossa muutoksia.

– Minusta vastuullinen kansanedustaja katsoo loppuun asti ja sen jälkeen tekee päätöksensä, miten aikoo äänestää.

Orpo ei usko, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä löytyy enää muita edustajia, jotka äänestäisivät sotea vastaan. Hän sanoi ymmärtävänsä mielipide-eroja sote-uudistuksen ympärillä.

– Tunteet käyvät kuumana, koska tehdään niin isoa uudistusta.

"Jäitä hattuun"

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kaipaa jäitä hattuun ylikuumentuneessa sote-keskustelussa. Hän uskoo enemmistön löytymiseen ratkaisevissa sote-äänestyksissä, vaikka hallituksen enemmistö onkin Kosken ratkaisun jälkeen supistunut äärimmäisen niukaksi.

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen kaipaa jäitä hattuun. Arkistokuva. KUVA: Silja Viitala

Kaikkonenkaan ei usko, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä lipeää enää enempää kansanedustajia sote-uudistuksen takaa.

– Ja ei kai sitä toisaalta ole missään sanottu, että joka ikinen oppositioedustaja tätä vastaan äänestää. Itselläni on sellainen käsitys, että ainakin osa vielä harkitsee muita vaihtoehtoja. Kyllä oppositiossakin on edustajia, jotka ajattelevat, että tämä vuosien vatvominen riittää ja on päätöksenteon aika, Kaikkonen sanoi STT:lle.

Elo uskoo sote-lakien läpimenoon, kunhan vaan kaikki hallituspuolueet saavat pidettyä rivinsä suorassa.

– Tässä nyt testataan, kuka kokoomusta johtaa, puheenjohtaja Orpo vai nämä politiikan yksilösuorittajat, Elo sanoo viitaten Koskeen ja kokoomuksen muihin sote-skeptikkoihin.