Joka viides huostaanotettu nuori kuolee ennen 25-vuotispäiväänsä.Suomessa on viime vuosikymmenen aikana panostettu huostaanottoihin ja lasten laitossijoituksiin sen sijaan että etenkin perheiden annettaisiin olla rauhassa "suojelulta" tai autettaisiin tarvittaessa niin että lapset saisi olla jommankumman vanhemman luona.Laitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten lääkitys on aivan järjestelmällistä,on sekä psyykenlääkkeitä että unilääkkeitä ja särkylääkettä joka vaivaan.4-5 vuotta laitoksessa lääkkeillä huumattuna vieroittaa lapsen perheestään eikä useinkaan 18-vuotiaan nuoren jälkihoito toimi,"ei meillä ole resursseja" sanoo sosiaalitoimi joka huostaanoton on tehnyt,hänet heitetään laitoksesta tyhjän päälle ja usein ilman asuntoa.