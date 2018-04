Maahanmuuttoviraston turvallisuutta parannetaan lakimuutoksella – turvatarkastuksia voidaan tehdä lentokentän tapaan

Maahanmuuttoviraston henkilöstön aloitteesta on syntymässä muutos lainsäädäntöön, joka tekee virastosta turvallisemman työpaikan. Hallitus on torstaina päättänyt antaa eduskunnalle lakiesityksen, joka mahdollistaa turvatarkastukset maahanmuuttovirastoon tuleville.

Maahanmuuttovirasto on käyttänyt yksityisiä vartiointipalveluja, mutta vartijoilla ei ole toimivaltuuksia tehdä turvatarkastuksia tiloihin saapuville henkilöille ennen asiakaskohtaamista, vaan kyse on ollut reagoinnista uhkaavissa tilanteissa.

– Virastossa on koettu, että turvatarkastukset ovat tarpeet. Kyseessä on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttaminen. Jo aiemminkin virastossa on ollut vartijoita, mutta laki ei ole antanut valtuuksia turvatarkastuksien tekemiseen ja esimerkiksi metallinpaljastimien käyttöön, kertoo sisäministeriön lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola.

Maahanmuuttovirastossa on Kantolan tietojen mukaan ollut joitakin yksittäisiä tilanteita, joissa esimerkiksi turvapaikkapuhutteluun tuleva henkilö on käyttäytynyt uhkaavasti. Metallinpaljastimien käytöllä voidaan jatkossa paremmin varmistaa, ettei vierailijoilla ole halussaan esimerkiksi puukkoja.

Laissa säädettävät toimivaltuudet liittyisivät kaiken kaikkiaan henkilöllisyyden tarkistamiseen, turvatarkastukseen, henkilöntarkastukseen, esineiden haltuunottoon, pääsyn estämiseen, henkilön poistamiseen ja henkilön kiinniottamiseen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Viime vuosina turvapaikkapuhutteluja on ollut paljon, koska Suomeenkin tuli vuosina 2015–2016 runsaasti turvapaikanhakijoita.

– Toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut, Kantola toteaa.

Suomessa ei ole yleislakia, joka mahdollistaisi turvatarkastusten tekemisen kaikissa julkisissa virastoissa.

Virastolla paljon hoidettavaa

Maahanmuuttovirastoon tulleiden oleskelulupahakemusten määrä nousi selvästi viime vuonna. Virastoon tuli vuonna 2017 vireille 122 957 asiaa, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 86 686.

Vireille tulleiden asioiden määrää kasvatti se, että vuoden 2017 alussa Maahanmuuttovirastolle siirtyivät poliisin aikaisemmin hoitamat ulkomaalaisten lupa-asiat, kuten jatkolupahakemusten käsittely ja EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinnit.

Uusien turvapaikkahakemusten määrä oli viime vuonna kuitenkin historiallisen matala: 2 173 hakemusta. Uusintahakemuksia tehtiin 1 854 ja EU:n sisäisinä siirtoina hakijoita saapui Suomeen 1 061. Yhteensä turvapaikkaa haki 5 060 henkilöä.