Etenkin Bagdadissa rikollisryhmät sieppaavat ihmisiä ja vaativat heistä lunnaita, todetaan Maahanmuuttovirasto Migrin tuoreessa raportissa. Parin vuoden aikana turvallisuus Irakissa on kaiken kaikkiaan kuitenkin parantunut.

- Turvallisuustilanne on parantunut sitä mukaa kuin Isis-äärijärjestöä on kaadettu. Isis-taistelijoita on silti jäljellä tuhansia, lähinnä syrjäseuduilla, kertoo Migrin tutkija Peter Sandelin.

Sandelin vieraili työtoverinsa kanssa Irakissa loka-marraskuun vaihteessa. Raportti vierailusta on julkistettu Migrin kotisivuilla.

Sandelin tarkentaa, että pelkästään raportin perusteella ei tehdä turvapaikkapäätöksiä.

Irakilaiset ovat Migrin viime vuoden tilaston mukaan suurin turvapaikanhakijaryhmä Suomessa.

Rikollisryhmät tekevät osan iskuista

Sandelinin mukaan katukuva Bagdadissa oli vierailun aikaan kohtalaisen rauhallinen.

- Saatoimme ajaa kilometrikaupalla ilman, että tuli yhtään tarkastuspistettä vastaan. Turvallisuusjoukkojen läsnäolo kuitenkin näkyi.

Irakin eri alueiden turvallisuustilanne on varsin erilainen. Osan iskuista tekevät rikollisryhmät.

- Militiamiehiä palaa kotiin taisteluista Isisiä vastaan. Osa heistä liittyy rikollisjärjestöihin, kun töitä ei löydy, Sandelin kertoo.

Bagdad on jakautunut

Bagdad oli aikaisemmin kaupunki, jossa samoissa kaupunginosissa asui eri kansanryhmiä rinnakkain. Nykyään Bagdad on yhä enemmän jakautunut sunnien ja shiiojen kaupunginosiin.

Raportin mukaan Irakissa kärsitään vakavista ympäristöongelmista ja laajasta työttömyydestä. Varsinkin vähemmistöt ovat epävarmoja turvallisuudestaan.

Työttömiä arvioidaan olevan noin 30 prosenttia. Noin kahdeksasosa Irakin virkamiehistä kärsii raportin mukaan palkanmaksun katkoksista.

Väkivaltaisuuksien vuoksi maanviljelysmaata on tuhoutunut. Myös hiekkamyrskyt ovat ongelma. Niiden taustalla on muun muassa Bagdadin länsipuolisen Anbarin läänin aavikoituminen.

- Irak tarvitsee humanitaarista apua, alueiden vakauttamista ja perustoimintojen kuten palveluiden palauttamista ja kehitysyhteistyötä, raportissa todetaan.

