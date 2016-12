Lyhytkin hetki seisaallaan on terveydelle hyväksi

Tämä hyvin totta on, ei pidä juuttua paikoilleen, ettei jumitu ja tule varhain terveysvaivaa, miehelle lyhytkin hetki jäykkänä on tarpeellinen, eturauhasta ja muuta ajatellen, naiselle kyseinen hetki on hyvä läsnäolon hetki, että saisi armon olla silloin paikalla, lysti on molemminpuolinen ja globalisaatiota laveasti hyödyttävä.