Talokauppa on ihmisen elämän suurin kauppa. Usein se tehdään sydämellä. Tulee sellainen tunne, että tämä on juuri sopiva koti meille ja takapiha on täydellinen.



– Omakotitaloa ostettaessa täytyy kuitenkin pitää pää kylmänä ja tunteet kurissa, terveystarkastaja Jaakko Leinonen neuvoo.



– Pintaremontti on halpa ja helppo tehdä. Kiiltävät pinnat ja ihana takapiha eivät vielä kerro mitään talon kunnosta.



Myyjäkään ei välttämättä tiedä, missä kunnossa omakotitalo on. Hän on saattanut asua talossa vuosikausia eikä ole huomannut mitään poikkeavaa.



Todellinen kuntomittari on rakenteiden tutkiminen.



Niiden tarkastamisessa tarvitaan yleensä ammattilaisen apua.





Ylivoimaisesti suurin osa Suomen omakotitaloista on hyvässä kunnossa, Leinonen korostaa.



Joskus käy kuitenkin huono tuuri ja talon rakenteista paljastuu vikoja.



Ostaja ja myyjä ovat harvoin samaa mieltä siitä, kuka maksaa korjauksen.



Kuluttajariitalautakunta käsitteli viime vuonna 137 omakotitalokauppoihin liittyvää riitaa. Joskus riitely menee oikeussaliin saakka. Terveystarkastaja Leinosen mukaan oikeudessa ratkaistavissa asuntoriidoissa on käytännössä vain häviäjiä.



– Jos oikeus esimerkiksi määrää hinnanalennusta, se riittää yleensä vain oikeudenkäyntikuluihin.



Taloriidoissa käytetään asiantuntijoina rakentamisen ja talotekniikan ammattilaisia. Usein vältyttäisiin riidoilta, jos asiantuntijan palveluksia käytettäisiin jo kaupantekovaiheessa.



Eri aikakausien taloissa on omat riskirakenteensa. Ammattilainen tietää yleensä heti, millaisia materiaaleja ja tekniikoita rakentamisessa on käytetty ja mitkä ovat rakennuksen mahdolliset riskipaikat.



Aistinvaraisen arvion lisäksi kuntoarvioon kuuluu esimerkiksi kosteusmittaus, ilmanpaine-erojen selvittäminen ja lämpökamerakuvaus. Ammattilainen osaa arvioida, milloin ja mitä rakenteita kannattaa aukoa.





Rakenteista voidaan mitata kemikaali-, kuitu- ja mikrobipitoisuuksia. Leinosen mukaan mittausmenetelmät eivät ole vielä absoluuttisen luotettavia.



Ammattilainen osaa kuitenkin tulkita tuloksia. Esimerkiksi kylpyhuoneen suihkukaivon vierestä löytyy usein kohonneita kosteuspitoisuuksia.



– Piikki saattaa johtua siitä, että betoniraudoitus on pinnassa tai viemärin sauma on hivenen pettänyt, Leinonen sanoo.



Maallikkokin osaa tehdä arvioita talon kunnosta. Tummentuma katossa voi kertoa kosteusvauriosta ja painunut lattia rakenteiden muutoksesta.



Leinonen varoittaa erikseen niin kutsutusta mummolan hajusta. Se on yleensä mikrobiperäinen tuoksu, joka tulee rakenteista tai maasta.



– Normaalisti rakennuksen haju on neutraali. Pistävä tai makea tuoksu kertoo, että jokin on pielessä.





Ostajan kannattaa tutustua huolella omakotitalon papereihin ja selvittää rakennuksen huoltohistoria.



Näin saa selville, miten hyvin taloa on pidetty ja mitä remontteja on edessä.



Rakennustekninen kieli ei välttämättä avaudu maallikolle. Lyhyt lause papereissa voi merkitä isoa korjausurakkaa. Tässäkin ammattilaisesta on apua.



”Vesikalusteet tulee uusia” tarkoittaa, että tulossa on putkiremontti. ”Kattopinnoite teknisen käyttöiän päässä” merkitsee, että lähivuosina pitää remontoida katto.



Kun isot remonttikohteet ovat tiedossa, niihin osaa varautua taloudellisesti. Myyjä on lisäksi saattanut teettää rakennuksesta kuntoarvion.



Myös sen lukeminen on taitolaji.



– Jos kuntoarviossa lukee, että salaojan toimivuutta ei voitu osoittaa, myyjä käytännössä sanoo, että hän ei tiedä, toimiiko salaojitus. Sen voi joutua uusimaan, terveystarkastaja Leinonen sanoo.



Terveystarkastaja Jaakko Leinosen haastattelun lisäksi artikkelin lähteenä on käytetty hometalkoot.fi -sivustoa.

Leinonen on virkavapaalla Rovaniemen kaupungin terveystarkastajan virasta ja toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastajana.