Lyhyellä laivamatkalla pääsee Vaasasta Uumajaan – Merenkurkun saaristoa voi ihailla laivan aurinkokannelta

Merenkurkku

Merenkurkku on Pohjanlahden kapein osa.

Suomen puolella alueen suurin kaupunki on 67 000 asukkaan Vaasa, Ruotsissa 125 000 asukkaan Uumaja (ruotsiksi Umeå).

Vaasa ja Uumaja sijaitsevat E12-tien varrella, ja kaupunkien välistä lauttayhteyttä operoi Wasaline.

Miten?

Vaasan ja Uumajan välinen lauttamatka M/S Wasa Expressillä kestää 4,5 tuntia suuntaansa. Lauttaan on mahdollista ottaa lisämaksusta auto mukaan.

Edullisimmillaan yhdensuuntainen yhden hengen lippu ilman hyttiä tai autoa maksaa noin 35 euroa ja päiväristeily noin 40 euroa.

Milloin?

Kuten muissakin lähimatkakohteissa, Vaasassa ja Uumajassa kesä on kiivainta sesonkiaikaa.

Jos reissuun lähtee talvella, kannattaa muistaa, että mereltä puhaltava tuuli saa lämpötilat tuntumaan hyisiltä.

Huomioi

Vaasa ja muut Merenkurkun saariston kunnat ovat kaksikielisiä.

Uumajasta on tarjolla matkailutietoa myös suomeksi.

Ruotsissa valuutta on Ruotsin kruunu (1 euro on noin 10 kruunua) ja kello on tunnin Suomea jäljessä.