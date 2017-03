Luvassa lisää ministereitä? Tuplasalkut luotiin yritysten johtoryhmien hengessä

Hallitus pohtii parhaillaan jakaako se ministerien tuplasalkut uudelleen. Sipilän hallituksessa on 14 ministerinpestiä. Kolmessa salkussa kannetaan kahta vastuualuetta.



Yhdistelmäsalkkuihin päädyttiin, kun hallitusta muodostanut keskustan Juha Sipilä tavoitteli valtion asioiden johtoon yritysmaailman tehokkuutta. Hän esitti jo puolueen puheenjohtaja-aikanaan (HS 5.1. 2014) ministerien määrän vähentämistä poliittisen järjestelmän toimivuuden parantamiseksi. Hän arveli, että kollegiaalinen, johtoryhmätyöskentelyä muistuttava työtapa kohentaisi samalla koko poliittisen järjestelmän toimivuutta.



Salkkujen vähentämisen lisäksi tehokkuutta ja säästöjä tavoiteltiin esimerkiksi vähentämällä valtiosihteerien ja avustajien määrää ministeriöissä.



Ajatus ministerimäärän leikkaamisesta sai tukea entiseltä pääministeriltä ja entiseltä keskustan puheenjohtajalta Matti Vanhaselta. Hän totesi (IS 7.1.), että muutaman ministeripostin voisi lakkauttaa yhdistämällä tehtäviä ja että ”hallitus toimisi mainiosti 12-14 ministerilläkin”.



Tavoitteena 12 ministeriä



Sipilän hallituksen salkkujakoa ja niiden painoa sorvattiin keväällä 2015 tilanteessa, jossa vaalivoittaja keskustalla oli 49 kansanedustajaa, perussuomalaisilla 38 ja kokoomuksella 37.



Sipilän tavoite oli 12 salkun hallitus, mutta ihan niin niukkaan ratkaisuun ei päästy. Perussuomalaisten puoluejohtaja Timo Soini pääsi päältä valitsemaan mieleisensä eli ulkoministerin salkun.



Hallitukseen rakennettiin kolme tuplasalkkua, joista raskain kannettava on Jari Lindströmin (ps.) yhdistelmä oikeus- ja työministerin vastuista. Kimmo Tiilikainen (kesk.) tarttui sekä maatalous- ja ympäristöasioihin. Sanni Grahn-Laasonen (kok.) puolestaan vastaa sekä opetuksesta että kulttuurista. Lisäksi Soini kantaa salkussaan myös eurooppaministerin asiat.



Valtion omistajaohjausasioiden hoitoa on siirrelty hallituksissa salkusta toiseen, nyt siitä vastaa Sipilä. Myös asuntoministerin tehtävät ovat kiertäneet; niitä on yhdistetty niin viestintään kuin kulttuuriinkin. Nyt ne ovat Tiilikaisen kuormassa.



Toimimaton kokeilu?



Valtioneuvoston lainvalmistelua on kritisoitu sekavaksi. Syiksi on epäilty muun muassa ministerien työkuormaa ja apuväen vähentämistä valmistelusta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka moitti esimerkiksi viime joulukuussa hallituksen lainvalmistelua (HS 18.12.2016).



Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, Risto E. J. Penttiä totesi blogissaan viime vuoden lopulla, että ministerien määrän pudottaminen neljääntoista oli kiinnostava, joskin toimimaton kokeilu. Hän ehdotti, että ministerien määrää tulee lisätä kevään aikana.



Hallitusten koko on vaihdellut historian aikana. Vähiten salkkuja eli 11 jaettiin 1920–30-luvun hallituksissa.



Ennätysmäärä salkkuja oli käytössä Vanhasen toisessa hallituksessa vuosina 2007–2010 eli 20 kappaletta. Saman verran ministerejä vaikutti myös Mari Kiviniemen hallituksessa vuosina 2010–2011. Kataisen kabinetissa oli 19 ministeriä vuosina 2011–2014, ja Stubbin hallituksessa 2014–2015 ministerejä oli 17.