Luonto ja raha saavat valitsemaan kestovaipan, Oulussa toimii maan suosituin vaippalainaamo

Kestovaippojen suosio kasvaa Oulun alueella. Kaupungissa toimii maanlaajuisen Kestovaippayhdistyksen paikallisyhdistys ja vaippalainaamo. Oulun lainaamo oli viime vuonna Suomen suosituin.

– Meillä oli 27 lainaa eli kyse ei ole mistään älyttömästä massasta, mutta tuplasimme melkein asiakasmäärämme edeltävään vuoteen verrattuna, kertoo Kestovaippayhdistyksen Pohjois-Suomen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Härkönen.

Kestovaipat ovat kehittyneet huimasti ensimmäisistä versioista. KUVA: Jarmo Kontiainen

Oulun reipas kasvu johtui puheenjohtajan mukaan pääasiassa paikallisaktiivien innostuneisuudesta.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu vaippoihin liittyvän esittelyn, opastamisen ja lainaamisen lisäksi muun muassa tapahtumia sekä muiden kestotuotteiden esittelyä.

– Noin puolet uusista asiakkaista tulivat viime vuonna kaverin suosituksella. Sana leviää hyvin varsinkin Facebookissa.

Kestovaippa-aktiivit kertovat kohdanneensa jonkin verran ennakkoluuloja konseptia kohtaan, joka on kertakäyttövaippoja vanhempi.

– Kestovaipat ovat kehittyneet huimasti ja ovat nykyään toimivia ja helppokäyttöisiä, Härkönen sanoo.

– Osalla on käsitys, että vaipat vuotavat ja koko toiminta on hippien touhua. Vaipat eivät kuitenkaan vuoda tai haise ja suurin osa käyttäjistä on ihan tavallisia perheitä, Lapinkangas selventää.