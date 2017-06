Luonnonvarakeskuksen susikanta-arvio: Susien määrä vähentynyt neljänneksen vuodessa

Suomen susikannan koko on arviolta 150-180 sutta, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Arvio on maaliskuulta, jolloin Suomessa liikkuvia susilaumoja oli 14 sekä Suomen ja Venäjän rajalla liikkuvia laumoja seitsemän. Reviirejä, joita asuttavat susiparit, on arvion mukaan 18, joista kolme on itärajan molemmin puolin.

Susikanta on arvioiden mukaan pienentynyt noin 25 prosenttia maaliskuun 2016 tilanteesta maaliskuuhun 2017. Vuosi sitten susia arvioitiin olevan 200-235 yksilöä. Viime vuoden joulukuun väliarviossa Luke arvioi, että Suomessa liikkuvia laumoja olisi 32-38.

Vahvin susikanta on Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Susien kuolemia tilastoitiin 58 viime elokuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Kuolleista eläimistä kuusi on Suomen riistakeskuksen mukaan tunnistettu alfa-yksilöiksi.

Muutoksen taustalla monta tekijää

Luken mukaan kannan koon muutoksen taustalla on useita tekijöitä, joista yksi lienee talven 2015-2016 korkea aikuiskuolleisuus. Se alentaa pentujen määrää. Muutosta selittää myös se, että aiemmin omiksi rajalaumoiksi tulkittuja laumoja voitiin nyt yhdistää geneettisen yksilöinnin perusteella. Luke kertoo, että Suomen susikannan rakennetta luonnehtii kaksin elävien susien suuri osuus.

Lukella on käynnissä tutkimushanke, jossa tekijöitä selvitetään.

Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. EU:n arvion mukaan Suomessa tulee olla vähintään 25 susilaumaa, jotta suotuisa suojelutaso säilyy.

Laajemmat menetelmät

Tämän vuoden kanta-arviossa on käytetty aiempaa laajemmin dna-pohjaisia yksilömäärityksiä. Arviossa on käytetty myös susihavaintoja ja gps-pannoista saatuja tietoja.

Dna-näytteitä analysoitiin 970, havaintoja kirjattiin yli 8 000 elokuusta 2016 maaliskuuhun 2017 ja gps-pantasusia oli 13 kuudella reviirillä.

Uusien tekniikoiden avulla kanta-arvioista on saatu entistä tarkempia.