Näissä edellä mainituissa luonnonvaraisten eläinten ns "pelastustoimissa" on kyse suurimmalta osin siitä että on vieraannuttu luonnosta ja ollaan uusavuttomia. Asioita ei osata ajatella sillä maalaisjärjellä, katsotaan että on helpompaa päästä siitä pienestä omasta vastuusta soittamalla hätäkeskukseen ja antamalla ongelma heille.