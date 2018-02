Lumikaaos sotkee liikennettä - "Pahin vielä edessä"

Etelä- ja Lounais-Suomea koetteleva lumimyräkkä on sekoittanut liikennettä teillä, raiteilla ja ilmassakin.

Liikenne maanteillä on sujunut hurjassa lumipyryssä aamupäivällä kohtalaisesti, mutta Liikennevirasto varoittaa, että pahin on vielä edessä. Viraston mukaan lumisade on voimakkaimmillaan kahden aikaan iltapäivällä.

Voimistuva lumisade tukkeuttaa liikennettä koko iltapäivän.

- Kotiinlähtöä töistä kannattaa aikaistaa, mikäli mahdollista. Mitä myöhempään teille lähtee, sitä enemmän lunta on ja liikenne hitaampaa, sanoo liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen Liikennevirastosta.

Pääkaupunkiseudulla peltikolareita on tapahtunut Liikenneviraston mukaan kymmenkunta ja muualla Suomessa joitakin yksittäisiä. Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen niissä vakavasti.

Helsingin poliisi kehottaa välttämään Presidentinlinnan läheisyydessä autoilua. Pohjois-Esplanadilla keskustasta pois päin vievät kaistat ovat olleet yhtenään poikki, kun rekkoja on jäänyt jumiin lumiselle tielle.

Poliisi ohjaa liikennettä paikalla, mutta kehottaa käyttämään vaihtoehtoisia reittejä, jotta liikenne ei entisestään puuroudu. Poliisin mukaan pitkäkin kiertotie saattaa säästää aikaa, sillä välillä molemmat kaistat paikalla ovat olleet pois käytöstä.

Raskas liikenne on ollut ongelmissa Helsingissä pitkin päivää. Poliisin mukaan useampi rekka oli jumissa Länsisatamassa yhden maissa. Poliisi ennakoi tilanteen pahenevan iltapäiväruuhkan alkaessa.

Lumi jumittaa vaihteet

Raiteillakin lumipyry aiheuttaa ongelmia. VR kertoo, että pyryttävä ja pöllyävä lumi vaikuttaa junaliikenteeseen todennäköisesti koko päivän. Ratapihoille ja vaihteisiin pakkautuva lumi aiheuttaa pulmia.

Kello 11:n maissa kaukojunista aikataulussa puksutti vajaat 70 prosenttia.

Kaukoliikenteessä voi koko maassa tulla myöhästymisiä, vuorojen perumisia ja osa vuoroista voidaan ajaa osittain linja-autoilla, VR kertoo. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ajettaneen loppupäivä harvennetuin vuoroin, kuten aamullakin. Harvennetut vuorot ovat koskeneet A- ja K-junia.

Helsingin seudun liikenne varoitti, että myös raitiovaunut voivat myöhästellä.

Helsinki-Vantaalla jälleen käytössä kaksi kiitotietä

Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli varhaisaamusta asti käytössä vain yksi kiitotie kovan tuuleen ja tuiskuavan lumen vuoksi. Tämä on aiheuttanut isoja myöhästymisiä lentoihin.

Ennen iltapäiväkahta Finavia kertoi, että Helsinki-Vantaalla on taas käytössä kaksi kiitotietä. Voimassa on kuitenkin yhä liikennerajoituksia.

Lennonjohdosta vastaavan ANS Finlandin viestintäpäällikkö Leena Huhtamaa kertoo, että aamulla lähtevät lennot ovat olleet keskimäärin noin tunnin myöhässä.

- Nyt näyttää siltä, että tämä säilyy samankaltaisena iltapäivään saakka. Kun aamun lennot ovat olleet myöhässä, se vaikuttaa iltapäivän lentoihin. Viiveet tulevat jatkumaan tänään, Huhtamaa sanoo.

Lentoyhtiö Finnair kertoo Twitterissä peruneensa 12 lentoa tältä päivältä. Lentoja on peruttu Helsinki-Vantaalta muun muassa Riikaan, Vilnaan, Brysseliin, Tukholmaan sekä kotimaan kohteisiin.

