Lumi peitti liikennemerkin - peltipoliisi mätkäisi sakot, vaikka poliisimies olisi voinut armahtaa oululaisen perheenisän

Poliisi ei voi sakkoa perua vaan sakko on jätettävä hyväksymättä ja asia riitautettava. Tarkoittaa kirjallista selvitystä oliko se nyt syyttäjä tai vastaava, poliisi kyllä ohjeistaa miten tulee valitus tehdä. Mukaan todisteet merkin lumisuudesta esim kuva.

Jos olet sakon hyväksynyt jo niiin valitus voi olla hieman monimutkaisempi mutta on varmaankin silti mahdollista.

Poliisilta on kyllä väärä neuvo se että tavallisen tallaajan pitäisi merkkejä alkaa putsailemaan ja pysähdellä vaarallisiin paikkoihin ilman asianmukaisia hälytysvaloja. Sen verran vastuuta on kuljettajalla että mikäli paikka on tuttu on oletettavaa että rajoitus on tiedossa tai jos autossa on navikaattori joka varoitta peltipoliisista ja rajoituksen vaihtumisesta...